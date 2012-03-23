Заболеваемость гриппом в Украине не превышает эпидпорог

Показатели заболеваемости гриппом в Украине не превышают эпидемический порог.

Об этом УНИАН сообщили в Центре гриппа и ОРВИ Центральной СЭС Министерства здравоохранения Украины.

За 12-ю неделю 2012 года, сообщили в Центре гриппа, заболели гриппом и ОРВИ 251052 человека, из них госпитализированы 10574 человека (4,2% - от общего количества больных), среди госпитализированных 75,7% - дети.

Показатель заболеваемости равен 54,8 случаев на 10 тысяч населения, что на 6,05% больше, чем на прошлой неделе, отмечают медики.

Среди детского населения зарегистрирован 162001 случай заболевания гриппом и ОРВИ (64,5% от числа всех заболевших), интенсивный показатель составляет 200,5 на 10 тысяч детского населения Украины, это на 9,4% больше, чем на прошлой неделе.

За отчетную неделю летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, отмечают в Центре гриппа.

Эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года, подчеркивают медики.