75 % черниговцев дают врачам взятки

Это выяснилось в ходе социологического опроса, проведенного региональным представительством Гражданской сети ОПОРА в рамках всеукраинского проекта «Содействия активному участию граждан в противодействии коррупции «Достойная Украина», об этом передает корреспондент УНИАН .

По словам руководителя проекта Татьяны Пекур, цель опоровцев - услышать общественное мнение относительно фактов злоупотреблений и использования непрозрачных схем в медицине и отношения к этим негативным явлениям жителей Чернигова. Оно проводилось возле семи лечебных учреждений областного центра, опрошено тысяча респондентов – женщин и мужчин разного возраста.

75 % черниговцев сознались, что материально благодарят медиков за лечение. Оказалось, что 52, 2 процента платили деньги наличными, остальные – дарили конфеты и спиртные напитки.

Каждая четвертая оплата за предоставленные услуги осуществлялась не через банк или бухгалтерию больницы, а непосредственно в карман врачу.

Тяжело проследить и механизм использования так называемых добровольных благотворительных взносов, платить которые вынуждают пациентов в каждом заведении: ведь 53, 5 опрошенных, внося средства, не заполняло никаких документов.

Невзирая на статистику люди относятся к поборам в лечебных заведениях неоднозначно. 44,5 % убеждены, что врачам нужно делать материальные презенты за медицинскую помощь в знак благодарности. Когда речь идет о собственной жизни и здоровье, экономить, по мнению опрошеных, нельзя, как бы не больно они били по семейному бюджету, ведь каждому третьему черниговцу после взятки медику или благотворительного взноса в больницу пришлось ограничивать себя в продуктах питания и вещах первой необходимости.