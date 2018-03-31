Тонкий кишечник руководит всей гормональной системой организма

О тонком кишечнике говорят мало, сравнительно с другими органами. По большей части потому, что добраться к этому органу не так уж и легко. Между тем, эта система чрезвычайно важна для работы всего организма и часто именно в ней кроется причина разных проблем со здоровьем. В действительности нужно не так уж и много усилий, чтобы нормализовать ее работу. Это важно знать всем.

Тонкий кишечник относиться к одним из самых таинственных органов. Почему? Потому что его очень сложно исследовать. У медицины сегодня очень мало инструментов для обследования тонкого кишечника. Практически это можно частично сделать лишь за помощью радиозонда, который проходя по кишечнику фотографирует, что вокруг происходит. Что же касается популярной гастроскопии (обследование за помощью зонда), то она может исследовать лишь пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, а 8 м тонкого кишечника остаются вне кадра. Колоноскопия же (исследование через прямую кишку) охватывает лишь 1,5 толстого кишечнику. Поэтому наибольшую информацию о состоянии тонкого кишечника получают с помощью "естественного прибора" - "глаз, пальцев, ушей", обращая внимание на такие показатели как вздутие живота, урчанья, болевые ощущения, а также опорожнения. В частности, понос (жидкие опорожнения) свидетельствует о проблемах в этом органе, который "не справился" с пищеварением еды и всасыванием.

В последнее время научные работники заговорили о том, что тонкий кишечник принадлежит не только к системе пищеварения, но и является активным органом эндокринной системы. Во время медицинских исследований было доказано, что много желез внутренней секреции запускаются именно из тонкого кишечнику, в этом его можно сравнить с дирижером оркестра. В нем содержатся определенные рецепторные участки, через раздражение которых происходит влияние на эндокринную систему. Поэтому от состояния этого органа зависят и чрезвычайно важные гормональные процессы организма.

Непосредственное влияние тонкий кишечник имеет и на сердце, потому что расположенный очень близко к этому органу.

Но и отдаленные внутренние системы также "пожинают" последствия процессов, которые происходят в тонкой кишке. Потому что в ней всасываются подавляющее большинство веществ, которые поступили с едой. Если они полезны и нужны, то всем от этого хорошо, потому что получили качественное питание. Если же человек питается полуфабрикатами, продуктами, которые содержат химические примеси: стабилизаторы, ароматизаторы, красители, консерванты, стимуляторы и тому подобное, то через тонкий кишечник они будут доставлены ко всем другим органам. Научные исследования свидетельствуют, что человек, который часто употребляет упомянутые продукты, за год съедает до 3 кг "химии". Ввиду того, что тонкий кишечник является очень активным, можно предусмотреть, что эти 3 кг мусора попадают в кровь. Потому во время покупки пищи особенно тщательным образом нужно изучать надписи на упаковке относительно содержания и количества химических веществ, много из которых обозначено буквой "Е" с цифрами. Правда они часто написаны очень мелким шрифтом да еще и в местах изгибов упаковок. И все же не стоит жалеть нескольких минут времени, чтобы найти эту важную информацию и ознакомиться с ней.

Держать тонкий кишечник в порядке поможет такое простое и легкодоступное средство, как термически обработана клетчатка - вареные, печеные, тушеные овощи и фрукты. Это тот "парашют", который спасет тонкую кишку, а с ним и все другие органы от "падения", "подхватит", не даст всосаться и выведет из организма токсиканти, которые попали у него. Кроме того, нужно помнить, что растительная клетчатка это обменный сорбент, поэтому не только очистит тонкий кишечник, а еще и отдаст витамины и микроэлементы, которые он всосет, "поделившись" со всеми другими.

Клетчатка выполняет еще одну очень важную функцию. Проходя по тонкому кишечнику, она мягко раздражает все его участки, тонизируя таким образом гормональную систему организма. Другие составляющие еды не имеют такого влияния на тонкую кишку. Потому что перевариваются в верхних отделах тонкого кишечника и к низу доходят в виде кашки, которая уже не может механически раздражать его стенки (в отличие от клетчатки, что в почти неизменном виде проходит по всему кишечнику).

Тонкий кишечник это своеобразный термостат, а следовательно в нем созданы идеальные условия для размножения бактерий. Поэтому стоит 1-2 новым, не знакомым Вашей иммунной системе бактериям попасть через рот, и в тонком кишечнике они начнут развиваться "по полной программе", а через систему всасывания их токсины пойдут гулять по всему организму. Специи и пряности помогут поднять защитный барьер тонкого кишечника, а следовательно предупредят возникновение патологических процессов. Хорошо подойдут "плотные" пряности: чеснок, лук, корень имбиря, кора корицы, плоды укропа, кориандра, хрен, петрушка, сельдерей, пастернак и тому подобное.

С целью поднятия защитного барьера можно применять и метод академика Болотова: после еды пососать щепотку соли, положив ее на язык. Еще одно важное условие предотвращения гнилостных патологических процессов в тонком кишечнике - это наличие аппетита. Лишь тогда в желудке состоится выделение нужного количества соку для последующего пищеварения в кишечнике. Рассол, как и специи, также способствуют появлению аппетита. Для этого можно использовать рассол из квашеной капусты или подсоленные свежие овощные соки: свежую капусту мелко нашинкувати, посолить, помять рукой, чтобы выделился сок и съесть для пробуждения аппетита.

Нужно обратить внимание на еще один важен нюанс - употребления мяса и других белковых блюд (рыбы, яиц), которые больше других вызывают процессы гниения в тонком кишечнике. Во избежание этого, белковые продукты нужно употреблять лишь тогда, когда желудок имеет достаточное количество соков для их пищеварения, а следовательно подготовит для последующей переработки в тонком кишечнике. Если появился аппетит первым следует съесть мясную или рыбную пищу, потому что если перед этим забросить что-то другое, скажем салат, он поглотит часть соков, и их может не хватить для пищеварения белков, а следовательно они начнут гнить. Но если аппетита нет, его сначала нужно вызывать, например, подсоленным салатом со свежей капусты, которое запустит механизм выделения соляной кислоты, нужной для пищеварения белков.

Еще один совет - время от времени проводить противопаразитарную терапию. Хотя бы дважды в год - осенью и весной. Тонкий кишечник - это самое любимое местожительство гельминтов, потому что в нем больше всего еды. Для этого можно использовать тыквенные семена или фитокомплексы. Например, эффективным является такое средство: приготовить смесь из измельченных в порошок полини, пижмы и гвоздики (пряность), взятых в равных частях. Эту смесь нужно принимать перед каждым приемом еды, или в начале еды по 1/4 -1/3 кофейной ложечки курсами по 5 дней с интервалами в 3-5 дней, всего 3-4 курса. Смесь очень горькая. Тому, кто не может ее из-за этого проглотить, можно сделать "капсулы": розмять мякиш хлеба (сформировать несколько маленьких блинчиков), насыпать порошок смеси в центр каждых блинчиков, сформировать несколько шариков, глотнуть их перед принятием еды. Смягчить горечь смеси можно прибавив ко трем названным растениям еще корицу и порошок имбиря (продается как приправа), они также имеют антипаразитарные свойства, кроме того, способствуют улучшению микрофлоры кишечнику.

С помощью этого средства можно избавиться от круглых и ленточных глистов, и даже лямблий, с которыми бороться достаточно тяжело. Между тем нужно помнить, что гельминты являются причиной огромного перечня заболеваний практически всех органов и систем. Потому что сильно токсикуют организм отходами своей жизнедеятельности, подавляют нормальную микрофлору, в результате чего активизируется патогенная. Кроме того, они забирают у человека белки, углеводы, витамины и микроэлементы.

Здоровье тонкой кишки зависит и от состояния позвоночника, в частности зоны ее проекции - поясницы и нижней части грудного отдела. Если там в результате защемлений нарушена иннервация, то импульсы из тонкого кишечника могут не доходить до эндокринных желез, в частности поджелудочной железы, простаты у мужчин, яичников у женщин, от чего эти органы будут страдать.

В случае появления неприятных ощущений в тонком кишечнике (боль, вздутие) их можно облегчить с помощью действия тепла на участок этого органа, в результате чего улучшится местное кровообращение, активируется иммунная система. С этой целью на участок пупа кладут грелку, в маленьким детям - кусок ваты, который закрепляют бинтом или шарфом.

Борис Скачко,

врач, фитотерапевт, автор 20 опубликованных книжек, более чем 40 научных, 250 научно-популярных статей.