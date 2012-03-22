Ежегодно 30 тыс украинцев заболевают туберкулезом - Бахтеева

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат, член фракции Партии Регионов, председатель комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

«Уже 16 лет наша страна несет на себе тяжкое бремя эпидемии туберкулеза. За это время мы потеряли около 150 тыс. наших граждан. За 2011 год в Украине было выявлено 29 тыс. больных с активной формой туберкулеза, из них 933 ребенка в возрасте до 18 лет. Умерло от туберкулеза – почти 6,5 тысяч наших граждан. На сегодня в Украине ежечасно заболевает туберкулезом 4 человека и умирает 1 больной,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, сегодня на учете в лечебно-профилактических учреждениях страны состоит более 80 тысяч больных с активной формой туберкулеза, в том числе 1 300 детей.

«Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом в целом по Украине, в 5 регионах Украины уровень заболеваемости туберкулезом почти в полтора раза превышает средний по стране: в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что основной проблемой в сфере борьбы с туберкулезом является мультирезистентный туберкулез. Народный депутат проинформировала, что Украина занимает второе место в Европе по темпам роста мультирезистентного туберкулеза и 4 место в мире по его распространенности у впервые выявленных больных.

«Мне приятно, что сегодня в Украине проблемами борьбы с туберкулезом занимаются не только врачи, не только государство, но и общественные организации, международные фонды. Без их помощи, в том числе финансовой, мы бы не смогли добиваться поставленных целей. Я благодарна Фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», который реализует масштабные социальные проекты, в том числе и в здравоохранении. Уже много лет Фонд реализует ряд благотворительных проектов в сфере здравоохранения, в том числе и в сфере борьбы с туберкулезом, на который Ринат Леонидович выделил более 100 млн грн,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она напомнила, что уже второй год при поддержке Глобального фонда, выделившего Украине грант в размере 95 млн. дол. США на борьбу с туберкулезом, фонд Рината Ахметова ведет реализацию Программы «Остановим туберкулез в Украине», рассчитанную на 5 лет.