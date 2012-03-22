На программы реабилитации детей с ДЦП направят более 60 млн

На реализацию программы реабилитации детей с детским церебральным параличом в этом году должно быть направлено более 60 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время совещания с административно-хозяйственным активом Запорожской области.

Он отметил, что местные власти должны уделить усиленное внимание решению вопросов лечения детей с патологиями и реабилитации детей с ДЦП.

«Для детей с ограниченными возможностями необходимо создать условия, чтобы они чувствовали себя полноценными членами украинского общества», - сказал Президент.

По его мнению, необходимо также повысить качество и доступность предоставления медицинской помощи, в первую очередь женщинам и детям.

«В пределах Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» в области должен быть создан региональный перинатальный центр, который будет гарантировать женщинам безопасное материнство», - отметил Президент.