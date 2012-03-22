Янукович поручил разработать программу развития здравоохранения в Запорожской области

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству здравоохранения разработать программу развития системы здравоохранения в Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение глава государства озвучил сегодня в Запорожской ОГА, обращаясь в ходе совещания с трибуны к присутствующим в зале представителям Министерства здравоохранения Украины.

«Здравоохранение в Запорожской области должно стоять в числе приоритетных направлений. Регион с такой экологической нагрузкой просто обязан иметь очень сильную медицину. Уважаемые представители министерства, пообщайтесь с ПЕКЛУШЕНКО (губернатор Запорожской области Александр ПЕКЛУШЕНКО - УНИАН) и совместно создайте специальную программу по здравоохранению на Запорожье», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что в Запорожской области в ближайшее время необходимо создать региональный перинатальный центр.

В.ЯНУКОВИЧ обратился к руководителю Запорожской облгосадминистрации А.ПЕКЛУШЕНКО с просьбой в ближайшее время подписать договора о социальном партнерстве с крупными промышленными предприятиями.

«Я хотел бы, чтобы вы в ближайшее время подписали договора о социальном партнерстве с крупными промышленными предприятиями региона. Это позволит реформировать, я бы сказал, оздоровить систему здравоохранения Запорожской области», -сказал Президент.