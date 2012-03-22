Принят закон относительно наркотических средств и прекурсоров

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в Закону Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 269 народных депутатов из 411, зарегистрированных в сессионном зале.

Предыдущая редакция закона была принята 12 января 2012 года, однако президент заветировал ее.

В частности, парламент согласился с Президентом относительно необоснованности исключения из перечня сведений и документов, необходимых для получения субъектом ведения хозяйства лицензии на осуществление деятельности по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, свидетельства (удостоверения, сертификата специалиста), подтверждающего профессиональную пригодность руководителя юридического лица или руководителя соответствующего подразделения юридического лица для занятия деятельностью по обращению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые лицензируется.

Народные депутаты также поддержали предложение Президента Украины внести изменения в статью 26 действующего закона, дополнив ее положением о том, что физические лица-предприниматели, которые имеют лицензию на медицинскую или ветеринарную практику, имеют право получать лицензию также на перевозку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.