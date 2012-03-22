На ЧАЭС начнут строить саркофаг

Накануне 26 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии начала строительства саркофага на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня во время общения с журналистами.

Он отметил, что на сегодняшний день процесс сбора средств на объект, а также разработка проектов завершены и можно непосредственно начинать строительство саркофага.

Как сообщалось, 19 апреля 2011 года Украина совместно с партнерами - донорами Чернобыльских фондов провела Конференцию по сбору средств на завершение чернобыльских проектов (донорскую конференцию).

По ее результатам 31 страна, а также Европейская комиссия и ЕБРР согласились предоставить «львиную долю» необходимой суммы средств - было собрано около 550 млн. евро.

После Конференции робота по сбору средств не прекращалась, и ряд стран и международных институтов объявили о выделении необходимых дополнительных финансовых ресурсов.

Потребность в средствах на реализацию чернобыльских проектов - 740 млн. евро. В июле 2011 года в Администрации Президенту сообщили, что Украина завершила сбор дополнительных донорских средств на реализацию чернобыльских проектов.