ООН приняла резолюцию Украины о реинтеграции бывших наркозависимых

В Вене во время 55-и сессии Управления ООН по наркотическим средствам (УНС ООН) была принята резолюция Украины относительно реинтеграции лиц, освободившихся из заключения, после перерыва в употреблении наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы Украины по контролю над наркотиками (ГСКН) Владимир ТИМОШЕНКО.

В соответствии с этой резолюцией, странам - членам ООН предложено создать необходимые условия для возвращения лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, к полноценной жизни и обеспечения их адаптации к новым социально-культурным условиям; интегрировать соответствующие целевые программы, которые включали бы конкретные мероприятия по созданию условий трудоустройства, продолжения реабилитации и лечения. А также привлечение бывших наркозависимых, освобождающихся из заключения, к жизнедеятельности в новых социальных условиях.

Кроме того, рекомендуется, в частности, обеспечить соответствующую подготовку специалистов для оказания помощи в реинтеграции упомянутой категории лиц.

В.ТИМОШЕНКО сообщил, что при финансовой и экспертной поддержке Группы Помпиду Совета Европы и организации системы ООН в Украине начнется реализация пилотного проекта ШАНС (Школа адаптации наркозависимых в социуме), где ГСКН совместно с УНС ООН планирует также реализовать в двух регионах Украины пилотный проект по комплексному исследованию эффективности внедрения в нашей стране заместительной поддерживающей терапии. В пределах этого проекта будут проводиться также семинары для медицинского персонала и другие мероприятия при участии международных экспертов и финансовых спонсоров. С их помощью в Украине планируется создать и внедрить единую систему мониторинга наркоситуации, что даст возможность более эффективно осуществлять мероприятия по противодействию наркомании и борьбе с наркопреступностью.

В то же время, отметил В.ТИМОШЕНКО, ГСКН разрабатывает проект Национальной стратегии Украины относительно наркотиков на период до 2020 года. Целью стратегии является обеспечение в обществе отношения к проблеме наркотиков в интересах прав человека, надежной защиты общественного здоровья и безопасности государства от угроз наркомании и наркопреступности. Этот программный документ будет определять государственную политику по вопросам противодействия распространению наркомании, ее профилактики, уменьшению вреда, связанного с наркотиками, усиления борьбы с незаконным обращением наркотиков и пр.

В частности, сообщил В.ТИМОШЕНКО, большое внимание в проекте стратегии уделено вопросу расширения списка лекарственных средств, которые распространяются по рецепту.

«Мы пытаемся найти здоровый баланс, линию, где они становятся недоступными для тех, кто незаконно потребляет наркотики, и легкодоступными для тех, кому врачи назначают такого рода лечение», - сказал он.

Также председатель ГСКН сообщил, что 21-23 мая в Киеве планируется проведение Международной конференции «Украина и наркотики: построение нового стратегического подхода».

«Мы считаем, что именно в сфере наркополитики Украины сегодня наступил этап необходимости кардинальных изменений в ее направлениях», - отметил советник председателя Госслужбы Украины по контролю над наркотиками Владимир ЯЩЕНКО.