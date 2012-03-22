Богатыревой поручено взять под контроль лечение джазовой певицы

Во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА вице-премьер-министр – министр здравоохранения Украины Раиса БОГАТЫРЁВА взяла под личный контроль ситуацию с лечением джазовой певицы Татьяны БОЕВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, 16 марта Т.БОЕВА прошла обследование и начала курс лечения в одной из одесских клиник.

Состоялся консилиум ведущих специалистов во главе с вице-президентом Национальной академии медицинских наук Украины, академиком НАМН Украины Валерием ЗАПОРОЖАНОМ. Специалисты рекомендовали проводить лечение пациентки в одном из специализированных медицинских заведений Киева. 21 марта Т.БОЕВА доставлена на реанимобиле в г. Киев.

Справка УНИАН. Т.БОЕВА - одна из десяти лучших джазовых вокалисток мира, обладательница премии Пола МАККАРТНИ за лучшее исполнение Yesterday.

В начале 70-х годов была солисткой оркестру Олега Лундстрема, солисткой Московского мюзик-холла.

Т.БОЕВА долгие годы живет и работает в