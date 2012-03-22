ВР приняла закон об усилении мер по борьбе с туберкулезом

Верховная Рада внесла изменения в Закон "О борьбе с заболеванием туберкулезом" и другие законодательные акты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 356 народных депутатов из 414 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что осуществление противотуберкулезных мер, обеспечение каждому гражданину в случае заболевания туберкулезом бесплатности, доступности и равных возможностей получения соответствующей медицинской помощи относится к задачам центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Медицинская помощь, туберкулинодиагностика, химиопрофилактика туберкулеза и санаторно-курортное лечение больных туберкулезом в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения осуществляются (предоставляются) бесплатно. Во время лечения больные туберкулезом бесперебойно и бесплатно обеспечиваются противотуберкулезными препаратами в соответствии с их перечнем и объемами, утвержденными центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения. Больные туберкулезом, а также малолетние и несовершеннолетние лица, инфицированные микобактериями туберкулеза, во время стационарного или санаторно-курортного лечения в противотуберкулезных заведениях бесплатно обеспечиваются питанием по нормам, установленными Кабинетом министров Украины.

По закону, выявление больных туберкулезом и лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза, обеспечивается медицинскими работниками в соответствии со стандартом медицинской помощи в случае обращения лица за получением медицинской помощи в медицинское заведение или к медицинскому работнику, который осуществляет медицинскую практику. При этом, в случае выявления лица с любыми признаками туберкулеза или в случае обращения контактного лица медицинский работник обязан направить его для дальнейшего обследования к врачу-специалисту (фтизиатру) или в соответствующее противотуберкулезное заведение.

С целью своевременного выявления больных туберкулезом и лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза, и предотвращением распространения этого заболевания осуществляются обязательные профилактические медицинские осмотры на туберкулез. Обязательные профилактические медицинские осмотры на туберкулез в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения проводятся бесплатно. Порядок проведения обязательных профилактических медицинских осмотров на туберкулез устанавливается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения.

Обязательным профилактическим медицинским осмотрам на туберкулез подлежат малолетние и несовершеннолетние лица - ежегодно; работники отдельных профессий, производств и организаций, профессиональная деятельность которых связана с обслуживанием населения и/или выполнением работ, во время осуществления которых есть высокий риск заражения возбудителем заболевания туберкулезом других лиц – до принятия на работу и в дальнейшем в сроки, определенные центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения; студенты высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации - перед началом прохождения производственной практики; лица, в отношении которых суд избрал меру пресечения в виде взятия под стражу – в течение первых суток с момента взятия под стражу; лица, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний - во время прибытия в эти учреждения, а в дальнейшем - не реже одного раза в год и за месяц до освобождения, о чем делается соответствующая запись в справке об отбывании наказания; лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний – в течение месяца по прибытии к месту жительства или пребывания; лица, отнесенные к группам повышенного риска заболевания туберкулезом, в том числе социально дезадаптированные, с сопутствующими заболеваниями хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией - ежегодно.

В случае ухудшения эпидемической ситуации с заболеваемостью туберкулезом по представлению главного государственного санитарного врача административной территории, на которой показатели заболеваемости туберкулезом значительно превышают устоявшийся уровень для данной территории, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления принимают решение о проведении внеочередных обязательных профилактических медицинских осмотров на туберкулез лиц, которые подлежат обязательным профилактическим медицинским осмотрам, или других групп населения, среди которых уровень заболеваемости значительно превышает средний показатель на соответствующей территории.

Лица, которые отказались пройти обязательный профилактический медицинский осмотр на туберкулез, отстраняются от работы, ученики и студенты (слушатели) - от посещения учебных и детских заведений, а студенты также от прохождения производственной практики на период до прохождения такого осмотра.

В случае, если больные заразными формами туберкулеза, в том числе во время амбулаторного или стационарного лечения, нарушают противоэпидемический режим, который ставит под угрозу заражение туберкулезом других лиц, по решению суда могут быть принудительно госпитализированы в противотуберкулезные заведения.

Работникам противотуберкулезных заведений устанавливаются повышенные должностные оклады в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, надбавка за выслугу лет и другие надбавки и доплаты.