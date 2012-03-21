В Крыму вымерзло на 60-90% виноградников

В Крыму почки плодовых деревьев и винограда вымерзли от 60 до 90% из-за аномальных холодов в конце января - начале февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики и продовольствия региона Валерий КРАВЕЦ.

Он отметил, что косточковые выдерживают "минус" 22-23 градуса, яблони - до "минус" 30.

«В Крыму было 25-27 градусов мороза, а ночью в некоторых районах температура опускалась до "минус" 38. Морозы сопровождалось сильными порывами ветра. На территории 12,7 тыс. га повреждены почки - в той или иной степени: в пределах 4,8 тыс. - плодовые, 7,9 тыс. - виноград. Персик, абрикос, черешня, слива на северо-востоке, северо-западе, в центре повреждены от 60 до 90%. Яблони местами до 60%, виноград - от 75 до 90%», - сообщил В.КРАВЕЦ.

В прошлом году Крым собрал более 86 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, напомнил министр. «Планировали на этот год при тех нормальных условиях, которые были, более 110 тысяч тонн, но теперь, дай Бог, чтобы собрали в пределах 83 тысяч тонн», - сказал он.

В 2011 году регион собрал 99 тысяч тонн винограда. «В этом году планировали в пределах 100, но, думаю, соберем немногим больше 68 тысяч тонн», - отметил В.КРАВЕЦ.