Закрывается единственная в Украине клиника для больных СПИДом

Клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней, расположенная возле Киево-Печерской лавры, где лечатся пациенты с диагнозом ВИЧ/СПИД и вирусными гепатитами, уже в ближайшее время окончательно выпишет всех больных.

Об этом говорится в документах, фотокопии которых направила в УНИАН международная общественная организация «Антивирус».

В частности, в постановлении Национальной академии медицинских наук Украины от 13 марта 2012 года речь идет о том, что в НАМН состоялось совещание относительно выполнения поручения Кабинета министров Украины от 02.07.2010 г. № 23881/4/1 -10 «Об осуществлении мероприятий по выселению из территории Киево-Печерской лавры субъектов ведения хозяйства, деятельность которых не связана с деятельностью монастыря и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника» о переселении клиники ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины» с территории Киево-Печерской лавры.

Таким образом, говорится в документе, «бюро президиума Национальной академии медицинских наук Украины приняло постановление на протяжении двух недель выписать и в дальнейшем не проводить госпитализацию больных в отделение вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники Института, а при необходимости - перевести больных в учреждения здравоохранения Киева».

«По результатам рассмотрения предложений Минздрава Украины отделение СПИДа с палатой интенсивной терапии разместить на базе клинической больницы нефтеперерабатывающей промышленности Минздрава до 20 мая 2012 года», - сказано в документе.

В постановлении дается поручение директору Института им. Громашевского Виктору МАРИЕВСКОМУ не допустить увольнения или сокращения работников отделения вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники на период капитального ремонта помещений по адресу: Киев, ул. Галицкая, 4.

В документе также поручено решить вопрос относительно трудовых отношений с работниками этих отделений клиники. А именно: «использовать следующие возможные варианты: внести соответствующие изменения в штатное расписание Института, временно предусмотрев должности научных работников, лаборантов и других работников вместо должностей, на которых сегодня находятся работники отделения вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники Института; вакантные должности научного подразделения использовать для временного трудоустройства работников отделения вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники Института; с соблюдением требований Кодекса законов о труде Украины и коллективного договора осуществить мероприятия по переводу работников отделений вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники Института на должности научных работников, лаборантов и других работников, содержание которых финансируется согласно разделу «Наука».

Постановлением предусмотрено «на период проведения капитального ремонта помещений по адресу: Киев, ул. Галицкая, 4, при необходимости, объявить простой для работников отделений вирусных гепатитов и нейроинфекций до завершения ремонта указанных помещений и создание надлежащих условий для функционирования соответствующих клинических подразделений Института».

Также будет рассмотрено предложение Главного управления здравоохранения исполнительного органа Киевсоветаады (Киевской городской государственной администрации) «относительно временного трудоустройства работников отделений вирусных гепатитов и нейроинфекций клиники Института в лечебно-профилактических учреждениях г. Киева».

Контроль за выполнением данного постановления возложен на вице-президента НАМН Украины Валерия ЗАПОРОЖАНА.

Совещание от 13.03.2012 проходило при участии президента НАМН академика Андрея СЕРДЮКА; вице-президента НАМН академика В.ЗАПОРОЖАНА, начальника научно-координационного управления Александра ЕВТУШЕНКО, заместителя министра здравоохранения Украины Александра ТОЛСТАНОВА, советника премьер-министра Украины Николая ПЕТРЕНКО, казначея Архимандрита Варсофония (УПЦ Московского патриархата, Киево-Печерская лавра), директора ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины» В.МАРИЕВСКОГО, заместителя начальника Главного управления здравоохранения КГГА Юрия КУВИТЫ.