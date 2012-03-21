Завтра в Украине ожидается дождь

Завтра в Украине, кроме западных областей, ожидается небольшой дождь, на востоке ночью кое-где с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Закарпатье и юге Одесской области до 15° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 0-3° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киевской области в четверг ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°. В Киеве температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.