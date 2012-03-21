Минздрав теперь будет закупать украинское медоборудование

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Министерству здравоохранения начать закупку медицинского оборудования отечественного производства.

Соответствующее поручение глава правительства дал сегодня на заседании Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

«Министерству здравоохранения время начать закупку медицинского оборудования отечественного производства, на что в бюджете предусмотрено 190 млн. грн.», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, добавив, что речь идет о чрезвычайно необходимом в каждой больнице, в каждом районе рентгенологическом и маммографическом оборудовании, а также аппаратах ультразвуковой диагностики.

Также он считает неприемлемой ситуацию с приобретением расходных медицинских материалов. «Что странного, что пациенты возмущаются, когда в медицинских учреждениях им «предлагают» покупать бинты или медицинские перчатки, или «рекомендуют» делать исследование в коммерческих центрах. К сожалению, чаще всего это показатель безразличия и безответственности чиновников разного уровня», - отметил Н.АЗАРОВ и поручил своевременно закупить расходные медицинские материалы.