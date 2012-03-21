Государство должно контролировать цены на лекарства - Богатырева

За 3-4 месяца после начала действия пилотных проектов по внедрению референтных цен на некоторые виды лекарств этот опыт может быть распространен на другие виды лекарственных препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины – министр здравоохранения Раиса БОГАТЫРЕВА.

«Фактически государство устранилось из контрольной функции... Мы, в расчете на внедрение этих пилотных проектов, считаем, что будем иметь уже за 3-4 месяца возможность провести анализ и сделать коррекцию с тем, чтобы положительный опыт применения референтного ценообразования, а затем и возможной реинбурсации можно было бы расширить и на другие лекарства», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она отметила, что цены на лекарственные средства являются предметом контроля со стороны всех без исключения государств Европы.

Так, в 24 из 27 стран Европейского Союза регулирование цен на лекарства происходит на уровне производителей, в 14 странах регулируют цены на лекарства, стоимость которых подлежит возмещению в рамках действующих систем медицинского страхования или социального обеспечения. Во всех странах регулируются розничные наценки.

Как сказала Р.БОГАТЫРЕВА, в некоторых странах после внедрения референтных цен и реинбурсации стоимость лекарственных средств на некоторые группы препаратов значительно снизилась.