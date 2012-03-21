Осужденные в Украине не смогут свободно выбирать врача

12:02, 21 марта 2012
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ВР не поддержала законопроект

Верховная Рада не поддержала включение в повестку дня проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины» (относительно обеспечения прав осужденных лиц на медицинскую помощь и вероисповедание).

Как передает корреспондент УНИАН, за включение проголосовали 173 (при необходимых 226 - УНИАН) из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается дополнить статью 8 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, в которой приводятся основные права осужденных, положениями, направленными на четкое определение права этих лиц на свободный выбор и допуск к ним врача для предоставления медицинской помощи за средства пациента, а также священнослужителя - для отправления религиозных таинств и обрядов.

Также предлагается дополнить часть первую статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, в которой устанавливаются исключительные личные обстоятельства, позволяющие осужденному кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний, правом осужденного на кратковременный выезд за пределы колонии для получения медицинской помощи, если такая помощь не может быть оказана на территории соответствующего места лишения свободы.

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