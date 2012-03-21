Азаров приказал провести во всех больницах инвентаризацию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ приказал Министерству здравоохранения провести инвентаризацию всего медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения II-III уровня.

Как сообщается на сайте Кабинета министров, соответствующее поручение Н.АЗАРОВ дал на заседании правительства.

«Министерство должно провести инвентаризацию медицинского оборудования: и того, которое установлено в учреждениях здравоохранения II-III уровня, и того, которое еще не установлено», - распорядился он.

По словам премьер-министра, в 2011 году учреждения здравоохранения не использовали 740 единиц медицинского оборудования на сумму 322 млн. грн.