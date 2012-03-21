Украина 25 марта перейдет на «летнее время»

В Украине 25 марта 2012 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится «летнее время» переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Введение «летнего времени» предусмотрено в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», отметили в Минэкономразвитии.

Как сообщал УНИАН, впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В феврале этого года Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О порядке исчисления времени на территории Украины", которым предусмотрено введение времени второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки.

В случае принятия законопроекта в качестве закона и подписания его Президентом Украины он вступит в силу с 1 ноября 2012 года.

В объяснительной записке отмечается, что в связи с проведением в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и необходимостью заблаговременного информирования европейского сообщества об изменении порядка исчисления времени в Украине по результатам совещания было внесено и поддержано предложение оставить на соответствующий период действующий в Украине порядок исчисления времени, определенный постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509.

Таким образом, предложено перевести часовую стрелку весной на летнее время, а осенью отменить действие летнего времени и уже не переводить часовую стрелку, то есть ввести на территории Украины время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки, как предусмотрено в проекте закона.