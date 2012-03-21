Как правильно пить кофе

Украинские терапевты не рекомендуют пить кофе на голодный желудок. Такая привычка может стать причиной обострения хронических болезней, приводит к повреждению слизистой желудка.

Чашка кофе в день безопасна для здоровья, но выпить ее стоит после еды. Врачи рекомендуют отдавать предпочтение натуральному, а не растворимому кофе.

Кроме того, эксперты напомнили, что злоупотребление напитками-энергетиками (они содержат кофеин), может вызвать бессонницу, тахикардию, нарушение обменных процессов, токсический гепатит.

likar.info