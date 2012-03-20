В Украине нужно урегулировать цены на лекарства - Богатырева

Кабинет министров Украины намерен внедрить ряд механизмов по урегулированию цен на лекарственные средства для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге после совещания в Кабинете министров Украины вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса БОГАТЫРЕВА.

«На сегодняшний день прорабатывается проект постановления Кабинета министров относительно введения референтных цен, ценообразования, возможного механизма реинбурсации на лекарственные средства лицам, которые будут получать установленный перечень медицинских препаратов в аптечной сети», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

«Мы обсудили два пилотных проекта, которые будут вводиться в мае-июне этого года на определенные виды медицинских препаратов», - добавила она

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, эти два пилотных проекта будут касаться больных гипертонией и диабетом, которым необходимый инсулин.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Р.БОГАТЫРЕВА подписала приказ о создании группы по внедрению европейской практики частичной компенсации стоимости лекарств (в первую очередь, социальных), а также по внедрению референтных цен (единых согласованных цен на однотипные лекарства разных производителей), в результате чего стоимость лекарств для населения может снизиться от 20% до двух раз.

7 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины постепенно ввести референтные цены на лекарства. В то же время, по его словам, предпринимать эти шаги нужно осторожно и постепенно. Начать, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, нужно с пилотной группы лекарств для тех категорий граждан, которые больше всего в них нуждаются.