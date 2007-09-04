Восьми миллионам украинцев повторят прививку от кори

Заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская заявила, что в Минздраве готов проект постановления правительства, согласно которому взрослое население страны должно пройти дополнительную вакцинацию от кори и краснухи. В ведомстве полагают, что предыдущие прививки были сделаны некачественно.

Стало известно, что Министерство здравоохранения подготовило проект постановления Кабинета министров о проведении кампании по дополнительной вакцинации взрослого населения против кори и краснухи. Об этом сообщила заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская. Она объяснила, что необходимость проведения такой кампании связана с крупномасштабным заболеванием корью, вспыхнувшим на Украине в 2005-2006 годах. Тогда пострадали около 45 тыс. человек, в пяти случаях - с летальным исходом.

По словам Людмилы Мухарской, в основном эпидемии оказались подвержены люди 15-29 лет. "У них просто не было иммунитета,- объяснила она.- Вакцинация от кори и краснухи проводится в один год и в шесть лет соответственно. Можно предположить, что та вакцина (российского производства) оказалась некачественной". Госпожа Мухарская добавила, что сейчас на Украине около 8 млн людей указанного возраста, которым рекомендуется пройти дополнительную вакцинацию.

Как сообщила специалист офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Чинара Айдуралиева, вакцинация будет проводиться с 12 по 23 ноября. На ее финансирование ВОЗ выделила $5,3 млн, в том числе $300 тыс. на обучение медработников и "социальную мобилизацию населения" - рекламную кампанию о пользе вакцинации, которую будет проводить Общество Красного Креста.

Директор Центра иммунобиологических препаратов Анна Моисеева рассказала, что вакцина, закупка которой осуществлялась по тендеру ЮНИСЕФ, произведена Индийским институтом сывороток (при плановой вакцинации украинских детей от кори и краснухи используются французские и бельгийские препараты). Согласно инструкции, она противопоказана при беременности и употреблении иммуноглобулинов.

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