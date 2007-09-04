Киевская стоматологическая поликлиника возобновит прием по разрешению СЭС

Медицинские работники коммунального предприятия "Киевская городская стоматологическая поликлиника" приступили к уборке, санитарной обработке и подготовке к приему посетителей, который возможен с 4 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, контроль за проведением этих работ осуществляет Киевская городская санитарно-эпидемиологическая станция, и только по разрешению СЭС можно будет возобновить прием посетителей.

По предварительной договоренности министра здравоохранения Юрия ГАЙДАЕВА и начальника главного управления МВД в г. Киеве охрану помещения и безопасную работу медработников осуществляет подразделение милиции, подчиненное горуправлению милиции. Охранная фирма, которая не пропускала медработников поликлиники на свои рабочие места, руководством главного управления МВД в г. Киеве снята с охраны данной стоматологической поликлиники.

Как отмечается в сообщении, при непосредственном участии милиционеров, в частности, представителей следственно-оперативной группы, медработники имели возможность попасть на свои рабочие места, убедиться в наличии или отсутствии оборудования и другого инвентаря, и приступить к подготовке рабочих мест для дальнейшей работы.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября утром представители частных охранных структур захватили помещение стоматологической поликлиники в Киеве по ул. Пимоненко, 10а. Как сообщил депутат Киевского городского совета, заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, врачей, которые прибыли на свои рабочие места, не пропускали в здание. В связи с этим сотрудники стоматологии вынуждены были вызвать работников правоохранительных органов, в частности, Шевченковского райотдела внутренних дел, но по словам А.ПАВЛОВСКОГО, работники милиции встали на сторону частных охранных структур. По его словам, 30 врачей были задержаны работниками милиции, а руководили процессом захвата здания представители столичной власти.

3 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА заявила, что во время инцидента в киевской городской стоматологической поликлинике столичная власть превысила полномочия.

Как установила Н.КАРПАЧЁВА, инцидент возник в связи с решением Киевской городской госадминистрации о назначении Юрия БАБАСКИНА исполняющим обязанности директора стоматологической поликлиники вместо смещенного с должности Анатолия КРУТЯ, который обжалует в суде свое увольнение и сейчас находится в больнице.