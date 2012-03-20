Затягивание тендерных закупок лекарств недопустимо - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает недопустимым затягивание процедуры тендерных закупок лекарственных препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на совещании, посвященном проблемам здравоохранения.

«Вы знаете историю прошлого года, мы имели достаточно проблем в результате затягивания процедуры закупки лекарственных препаратов. Доходило дело до того, что мы были вынуждены принимать срочные решения финансирования закупок лекарств из резервного фонда. Вы все помните об этом»,- сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что приветствует усилия нового министра здравоохранения Раисы БОГАТЫРЕВОЙ по наведению порядка в сфере государственных закупок, но его очень беспокоит при этом, что до сих пор не начато проведение необходимых торгов по закупке лекарств. Также премьер отметил, что сейчас проводится реорганизация Тендерного комитета и сформулированы технические задания по закупке лекарств. При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что под особым вниманием должна быть вакцинация детей в первый год жизни.

Как сообщал УНИАН, 1 марта министр здравоохранения Раиса БОГАТЫРЕВА подписала приказ о создании группы по внедрению европейской практики частичной компенсации стоимости лекарств (в первую очередь социальных), а также введении референтных цен (единых согласованных цен на однотипные лекарства различных производителей), в результате чего стоимость лекарств для населения может упасть от 20% до двух раз.

7 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров Украины постепенно ввести референтные цены на лекарства. В то же время, по его словам, предпринимать эти шаги нужно осторожно и постепенно. Начать, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, нужно с пилотной группы лекарств для тех категорий граждан, которые в них больше всего нуждаются.

