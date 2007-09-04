Женщина, лечившаяся от бесплодия, родила шестерых

В ночь на 2 сентября в медицинском центре Bayfront (Санкт-Петербург, штат Флорида) родились шестеро близнецов, сообщает газета St. Petersburg Times.

29-летняя американка Каролин БАЙЛЕР, лечившаяся от бесплодия, стала мамой пятерых мальчиков и одной девочки. Малыши появились на свет при помощи кесарева сечения на 30 неделе беременности и весили при рождении от одного до полутора килограммов, передает Медпортал.

Вскоре после рождения близнецы были переведены в больницу All Children`s Hospital. Сейчас двое детей – Райан Патрик и Джексон Роберт – находятся в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом, сообщила представитель больницы Синди РОУЗ. Состояние оставшихся двоих малышей и их мамы оценивается врачами как стабильное.

В семье БАЙЛЕР уже есть четырехлетняя дочь. Новая беременность Каролины, страдающей поликистозом яичника, наступила после применения лекарственных препаратов, стимулирующих овуляцию.