В четверг, 22 марта в 14.30, в ИА УНИАН состоится пресс-конференция на тему «Реально ли победить туберкулез в Украине?». Мероприятие проводится накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который проходит ежегодно 24 марта. В Украине о туберкулезе впервые заговорили в 1995 году, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в стране эпидемию. На сегодняшний день официальное количество больных туберкулезом, которые состоят на диспансерном учете, превысило 1% населения Украины и составляет свыше 500 тыс. чел. Каждый час в стране 4 человека заболевают туберкулезом и 1 умирает. За 15 лет с момента оглашения эпидемии в Украине умерло 150 тыс. чел.

О статистике и тенденциях распространения заболевания, о системных проблемах и предпринимаемых шагах государства и общественных организаций, о международных стандартах, а также о решении вопроса на законодательном уровне расскажут участники пресс-конференции:

- Татьяна Бахтеева, Глава Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения;

- Киз де Йонкере, руководитель бюро ВОЗ в Украине;

- Татьяна Александрина, Глава Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу и другим социально опасным болезням;

- Анатолий Заболотный, директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Также в ходе пресс-конференции будет представлен совместный план действий государства и общественности, направленный на преодоление эпидемии.

Напоминаем, что в 2011 году Украина получила грант Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией на борьбу с эпидемией туберкулеза в размере 95 млн. долл. на 5 лет. Основным получателем средств был выбран Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», который с 2007 года реализует программу «Остановим туберкулез».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.