Травяные чаи способны лечить

При по­мо­щи фито­те­ра­пии ле­чат са­мые раз­ные бо­лез­ни – от обыч­ных прос­туд до сер­деч­ных за­бо­ле­ва­ний.

Ко­неч­но, тра­вя­ные на­стои ис­поль­зу­ют­ся в ка­чест­ве вспо­мо­га­тель­ной те­ра­пии.

«Од­на­ко я предо­сте­ре­гаю от са­мо­ле­че­ния, – го­во­рит Карп Трес­ку­нов, фито­те­ра­певт с 50-лет­ним ста­жем. – На­при­мер, да­же от обыч­ной мя­ты мо­жет по­ни­зить­ся дав­ле­ние, по­это­му та­кой чай про­ти­во­по­ка­зан тем, у ко­го ги­по­то­ния. Фито­те­ра­пия в це­лом без­опас­на, од­на­ко что­бы она бы­ла дейст­вен­ной, пре­па­ра­ты дол­жен на­зна­чать спе­ци­а­лист».

«Если вы здо­ро­вы, то тра­вя­ные чаи – это без­опас­но, – со­гла­ша­ет­ся про­ви­зор Га­ли­на Ме­же­ни­на. – Но если у вас есть лю­бые хро­ни­чес­кие за­бо­ле­ва­ния, обя­за­тель­но про­кон­суль­ти­руй­тесь с фито­те­ра­пев­том или с ва­шим ле­ча­щим вра­чом».

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