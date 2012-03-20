Травяные чаи способны лечить
...самые разные болезни
При помощи фитотерапии лечат самые разные болезни – от обычных простуд до сердечных заболеваний.
Конечно, травяные настои используются в качестве вспомогательной терапии.
«Однако я предостерегаю от самолечения, – говорит Карп Трескунов, фитотерапевт с 50-летним стажем. – Например, даже от обычной мяты может понизиться давление, поэтому такой чай противопоказан тем, у кого гипотония. Фитотерапия в целом безопасна, однако чтобы она была действенной, препараты должен назначать специалист».
«Если вы здоровы, то травяные чаи – это безопасно, – соглашается провизор Галина Меженина. – Но если у вас есть любые хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с фитотерапевтом или с вашим лечащим врачом».