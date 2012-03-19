В Киеве будет бесплатно работать передвижной цифровой флюорограф

Уже третий год подряд Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» при поддержке Киевской городской государственной администрации, предоставляет населению возможность бесплатной диагностики легких на современном цифровом рентгенофлюорографическом аппарате.

Инициатива призвана своевременно выявить туберкулез или другие патологии у киевлян и гостей города, привлечь внимание к проблеме.

В этом году акция будет проходить в Киеве с 20 по 31 марта поочередно в следующих пунктах: на Южном вокзале, Главпочтамте, рынка «Троещина», Центральном рынке г. Васильков, на Центральном автовокзале.

Преимуществом цифрового рентгенофлюорографического аппарата над традиционным пленочным флюорографом - низкий уровень вредного для человека излучения.

Приглашать и мотивировать киевлян к участию в акции студенты-волонтеры Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца. Будущие медики будут привлекать внимание людей к возможности пройти диагностику на флюорографе с помощью информационных материалов.

График работы цифрового флюорографа:

Южный железнодорожный вокзал. Ул. Георгия Кирпы. Дать: 20/03 -21/03 (2 дня). Время: 8:30 - 18:30.

Главпочтамт. Ул. Крещатик, 22. Даты: 22/03 - 24/03 (3 дня) Время: 8:30 - 18:30.

Вход на рынок «Троещина». Ул. Электротехническая, 2 Даты: 30/03 - 31/03 (2 дня) Время: 8:00 - 16:30.

Васильков, Центральный рынок. Даты: 28/03 - 29/03, (2 дня). Время: 8:00 - 16:30.

Центральный автовокзал. Проспект Науки, 1/2. Даты: 26/03 -27/03, (2 дня). Время: 8:30 - 18:00.

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