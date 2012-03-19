В детдома семейного типа будут устроены 2 тыс. детей

В рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ожидается, что в приемные семьи и детские дома семейного типа до конца с.г. будут устроены по меньшей мере 2 тысячи детей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом во время брифинга сообщил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО.

В то же время он отметил, что, по данным Министерства социальной политики, в государственном бюджете на 2012 год предусмотрены средства лишь на 870 новоустроенных в приемные семьи и детские дома семейного типа детей. «То есть, во ІІ полугодии с.г. имеем риск недофинансирования выплат на содержание детей», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Уполномоченный Президента сообщил, что обратился к правительству с просьбой увеличения размера государственной субвенции в нынешнем бюджете на выплату социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, - из расчета устрить в семьи в текущем году 2 тысяч детей.

Ю.ПАВЛЕНКО также информировал, что на протяжении января-февраля 2012 года уже усыновлены 463 ребенка, из них гражданами Украины – 318, это на 59 детей больше, нежели за аналогичный период прошлого года. «В приемные семьи и детские дома семейного типа в январе-феврале этого года устроены 154 ребенка, что на 54 ребенка больше, чем за аналогический период прошлого года», - сообщил уполномоченный Президента.

Кроме того, Ю.ПАВЛЕНКО заметил, что в его адрес поступают обращения граждан относительно задержки назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. В частности, имеют место нарушения, связанные с требованием от родителей непредвиденных законодательством документов, промедление с оформлением бумаг, проведением дополнительных проверок, которые не предусмотрены ни одним нормативным актом. Ю.ПАВЛЕНКО призвал граждан немедленно информировать его о фактах злоупотреблений с выплатой социальной помощи со стороны ответственных органов власти.

Также уполномоченный добавил, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ настаивает на полном и безусловном выполнении действующего законодательства при выплате социальной помощи на детей.

«Президент требует от Кабинета министров Украины, органов центральной и местной власти, ответственных должностных лиц обеспечить своевременное и в полном, предусмотренном законодательством объеме, финансирование всех расходов, связанных с выплатами на детей», – сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

*** По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 1 января 2012 года в приемных семьях и детских домах семейного типа воспитывается 9 тыс. 990 детей; усыновлены на протяжении 2011 года 3 тыс. 084 ребенка, из них 2 тыс. 114 - гражданами Украины.