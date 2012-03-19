Молодильные яблочки действительно существуют

Молодильные яблоки. Не правда ли, это словосочетание знакомо нам с детства. Однако, теперь выяснилось, что молодильные яблочки существуют не только в русских народных сказках, но и на самом деле. И этот вовсе не какие-то особые яблоки, а самые обыкновенные.

Давно известно, что яблоки активно способствуют полной и естественной нормализации деятельности всего желудочно-кишечного тракта, а также деятельности пищеварительной системы, помимо этого, яблоки необходимы для нормальной работы печени.

Но британские ученые выяснили, что на этом полезное действие яблок далеко не заканчивается. Если ежедневно пить по пол-литра свежего натурального яблочного сока, то риск инфаркта и инсульта снизится более чем на 20%, значительно повысится иммунитет и улучшатся защитные функции всего организма. Но и это еще не все. Яблоки обладают огромным омолаживающим эффектом. Дело в том, что в яблоках содержится уникальное вещество - эпикатехин полифенола. Это вещество активно способствует омоложению организма.

Британцы провели эксперимент, в ходе которого участников его ежедневно обеспечивали натуральным яблочным соком в течение 6 месяцев. Результаты превзошли все ожидания. Выяснилось, что биологический возраст участников эксперимента к концу исследования в среднем стал на 17 лет меньше, чем до начала его. И это не говоря уже об том, что употребление яблок снижает риск многих онкологических заболеваний.

hotgo.ru