Состояние Оксаны Макар остается стабильно тяжелым

Состояние здоровья Оксаны МАКАР, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве, остается стабильно тяжелым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

Он напомнил, что в настоящее время «Донецк участвует в спасении Оксаны МАКАР».

«Сейчас, к сожалению, она в стабильно тяжелом состоянии. У нее искусственная вентиляция легких, она находится на специальной кровати, у нее 45-50% ожогов тела, ожоги глубокие, а также сепсис, воспаление легких, - сказал губернатор. - У нее полиорганная недостаточность, то есть, все органы работают очень с трудом».

А.ШИШАЦКИЙ заверил, что проблем с обеспечением лекарствами сегодня в Донецке нет. «По поводу лекарств – все обеспечено за счет государства, а в ближайшие дни подключится и фонд АХМЕТОВА «Развитие Украины». Поэтому с лекарствами проблем нет», - сказал глава облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, попытались сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку и ступни.

16 марта О.МАКАР переправили в Донецк – в ожоговый центр, где ее лечит руководитель этого центра, всемирно известный профессор Эмиль ФИСТАЛЬ.