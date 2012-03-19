В Украине введут смертную казнь за умышленное убийство?

Фракция КПУ предлагает на этой неделе рассмотреть в Верховной Раде законопроект о введении смертного наказания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер КПУ Петр СМИМОНЕНКО.

Он отметил, что в последнее время очень большое количество граждан Украины обращается к нему с таким предложением. «Большинство избирателей, с которыми я встречался, требуют, чтобы был решен вопрос введения смертного наказания в Украине», - сказал он.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что, кроме этого законопроекта, также был зарегистрирован законопроект о введении пожизненного заключения за умышленное убийство.

В то же время, представители Юридического управления ВР отметили, что относительно введенияедрения смертного наказания есть решение Конституционного Суда, согласно которому смертное наказание является неконституционным. В связи с этим, принятие закона о введении смертного наказания будет признано КС неконституционным.

Тогда В.ЛИТВИН обратился к парламентским комитетам с просьбой найти такое решение по этому поводу, какое бы впоследствии Конституционным Судом не было поставлено под сомнение.