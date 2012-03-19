Киевлян заманивают в МММ бесплатными гречкой и сахаром

В Киеве представители "МММ-2011" раздают гречку и сахар в обмен на заполненную анкету.

В районе станции метро "КПИ" установлена ​​белая палатка с логотипом "МММ-2011", в которой молодые люди выдают по килограмму гречки или сахара (на выбор) за заполненную анкету.

Как известно, Сергей Мавроди в прошлом году основал новую пирамиду. На данный момент, в милиции предупреждают, что финансовая пирамида опасна, пишет газета "Сегодня".

"Мы постоянно об этом говорим всем. Хотя пока жалоб и уголовных дел против "МММ" не было", - сказал начальник ЦОС МВД Украины Владимир Полищук.

В то же время, в субботу в Беларуси возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, причастных к финансовой пирамиде "МММ-2011".

Участники преступной группы были задержаны в офисе, в котором осуществлялись операции и проходили встречи с вкладчиками, был наложен арест на банковские счета, компьютеры и офисную технику.

По информации КГБ, подозреваемые открыли банковские счета, куда любой желающий мог внести вклад в белорусской и иностранной валюте.

При этом выплата денежных вознаграждений и выигрышей осуществлялась только при условии дополнительного вклада и привлечения к финансовой пирамиде других участников. Подозреваемые помещены в следственный изолятор КГБ.

ТСН