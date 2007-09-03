”Городская власть осуществляет „рейдерские атаки на медицинские заведения в Киеве”

В прямом эфире на 5-м канале состоится пресс-конференция врачей Коммунального предприятия Киевской городской стоматологической поликлиники на тему: “Городская власть осуществляет „рейдерские атаки” на медицинские заведения в Киеве”. Участники - врачи городской стоматологической поликлиники: Елена Яковлева, Ирина Герасинко, Ольга Хорошун (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter