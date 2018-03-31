Мать изнасилованной Оксаны Макар: Чикатило отдыхает

Преступление, которое даже в наше жестокое время, является чудовищным, совершили в Николаеве трое молодых людей, возраст которых 22-24 года.

Вечером 9 марта они напоили 18-летнюю Оксану Макар, жительницу поселка Луч Жовтневого района Николаевской области, заманили ее на квартиру одного из парней, надругались над ней, а затем, чтобы скрыть следы злодеяния, пытались задушить, подожгли и бросили на куче мусора во дворе ближайшего долгостроя. Она чудом не умерла. Уже наутро стон девушки случайно услышал автомобилист Олег Найда, чья машина заглохла неподалеку от недостроенного здания. Он сразу вызвал милицию и скорую, которую, к слову, пришлось ждать 40 минут.

Подонков задержали быстро: их зафиксировала камера наблюдения, установленная в кафе под названием «Рыбка», что на улице Дзержинского. Именно в этом барчике Оксана с друзьями бывала довольно часто. В тот день, ожидая подругу, она сама подсела к двум незнакомым молодым людям, которые предложили ей выпить водки. В честь праздника. Девушка уже успела купить себе шейк, но от угощения не отказалась. После недолгой беседы парни допили водку, и один из них предложил всей компанией пойти в гости к его подруге, которая якобы живет рядом. Оксане он пояснил так: «Познакомитесь, будете дружить». Девушка и тут послушно согласилась.



Уже позже, разговаривая с журналистами, мама Оксаны Татьяна Суровицкая говорила, что дочь помнила все только до этого момента, а что было в квартире потом – в памяти стерто. В других интервью звучало, что Оксана помнит все абсолютно. Чему верить, сейчас сказать трудно. Но Татьяна Суровицкая утверждает, что Оксана четко сказала: душить ее начали тогда, когда она пригрозила насильникам, что заявит в милицию. Все остальные подробности произошедшего пока неизвестны.

В крайне тяжелом состоянии Оксану доставили в ожоговое отделение Николаевской городской больницы № 3. Все, кто видел ее в тот момент, испытали настоящий шок: у девушки 55% тела повреждено ожогами, причем большая их часть тяжелейшие – 3-4-й степени. Практически до кости была обожжена правая рука – «только пепел». Ее уже удалили до локтя. У девушки также обуглены туловище, бедро, поясница, стопы. По словам матери, спина – «сплошное мясо, попы – нет, почки – сварены». Врачи никаких прогнозов делать не берутся.

Сильно обожжены стопы, особенно правая. Главную опасность, по словам врачей, сейчас представляет интоксикация - отравление организма продуктами распада отмирающих тканей. Чтобы уменьшить интоксикацию, врачи постепенно удаляют омертвевшие обожженные ткани – эта операция называется некректомия. Делать ее придется еще не раз.

Но есть уже и хорошие новости: на 5-й день после трагедии Оксана впервые нормально поела, она пытается поворачиваться. Все это время она находится в сознании и рассказывает матери то, о чем помнит. Удивительно, что даже в таком тяжелейшем состоянии девушка строит планы на будущее, мечтает поскорее надеть туфли на каблуках, а еще хочет поскорее сделать протез руки: «Не хочу ходить с этой култышкой».

В то же время не только имена душегубов-извергов, но и досье на каждого из них, очень быстро появились в Интернете. Евгений Краснощек, Артем Погосян, Максим Присяжнюк.

В отношении одного из них, задержанного первым, было принято решение о содержании под стражей, двоих других следователи отпустили на «подписку о невыезде». До сих пор неизвестно, чем руководствовались милиционеры, принимая такое решение, учитывая тяжесть совершенного преступления, а тем более, делая это без решения суда. Новость об этом буквально «взорвала» Интернет.

Вскоре выяснилось и то, что задержанные - сыновья влиятельных экс-чиновников. Один из них – приемный сын бывшей главы Еланецкой райгосадминистрации Людмилы Присяжнюк. Причем молодой человек, оказывается, активист. Как пишет сайт «Преступности. НЕТ», он участвовал в мероприятиях, организованных самой популярной партией на Юго-востоке Украины и даже был доверенным лицом одного из кандидатов в мэры города Николаева на выборах 2010 года. Другой, как утверждает сайт «Новости Н», - сын бывшего прокурора Центрального района г. Николаева. И лишь третий – «простой работяга», живущий в общежитии.

«То, что дело пытаются «замять» подтверждает и полное отсутствие объективной информации из правоохранительных органов: кто отпустил подозреваемых в совершении столь тяжкого преступления? – задается вопросами корреспондент сайта. - На каком основании? Кто ведет следствие? Добиться ответа на все эти вопросы оказалось невозможно - глухая стена». Интересно, что решение о каждом задержанном принимали почему-то разные судьи, разбивая одно преступление на разные эпизоды. «Преступности. НЕТ» отмечал, что на следствие оказывается сильное воздействие – также с целью «замять» преступление".

И тут произошло невероятное. За одну ночь возмущенные николаевцы – в основном молодежь - списались по Интернету и наутро 13 марта собрались на пикет возле здания Центрального райотдела милиции, а потом возле – областной прокуратуры. Громкая акция протеста состоялась и в центре города, на площади Ленина. Пикетчики потребовали задержать преступников, а также привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые выпустили их на свободу.

Еще во время акции протеста в прокуратуре «созрело» решение о задержании преступников, гуляющих на свободе. Инициатор пикета Юрий Круцылов рассказывает: «Я первый раз видел, как за три минуты из прокуратуры позвонили зампрокурору области, зампрокурору города, прокурору города. Нам сказали, что прокурор Центрального района бежит сюда с личным делом, чтобы все нам объяснить. Я видел, как чиновники дрожали, как начальники милиции реально боялись. Грубо говоря, мы за полчаса акцией под прокуратурой все перевернули, и их «закрыли». Мы будем организовываться, создавать свою организацию и все отслеживать полностью - каждый шаг милиции и прокуратуры, все дела, все запросы, все! В данный момент мы все это начинаем делать».

На сегодня трое злоумышленников находятся в следственном изоляторе. Очень многих людей в Николаеве сейчас объединяет единая мысль о мщении: страшное событие обсуждают всюду, и уже не раз прозвучали слова о самосуде… в том случае, если не осуществится правосудие. То, что насильники не смогут спокойно ходить по улицам этого города - это уж точно! Говорят и о том, что им не удастся укрыться даже в тюрьме. Людей буквально захлестывает возмущение и ярость.

Резонанс этого дела получился широчайший: о трагедии знают Президент Украины, Генеральный прокурор, министр внутренних дел. Жуткое событие стало предметом обсуждения в парламенте. Новость облетела все украинские информационные агентства и телеканалы. А значит, о ней знают во всем мире. Поможет ли все это наказать извергов по всей строгости закона?

Татьяна Суровицкая говорит о том, что никто из родственников мучителей ее дочери не связался с ней, не предложил помощь. А про самих преступников: «Чикатило отдыхает. Это - нелюди. Я жалею об одном: что отменили смертную казнь. А дочка моя еще будет жить, и она будет еще очень счастливым человеком!». В ее словах - отчаяние и одновременно какая-то невероятная вера в лучшее.

Инициаторы акций в поддержку Оксаны Макар уже организовывают запись ее показаний – эти свидетельства, считают они, должны быть, чтобы потом в ходе следствия ни один факт не был искажен или упущен. Одновременно у Оксаны – только на четвертый день после происшествия – стали брать официальные показания следователи. До сих пор они утверждали, что Оксана находится без сознания.

Журналисты популярной программы «Пусть говорят» российского телеканала ОРТ, которую ведет Андрей Малахов, снимая сюжет в больнице, где лежит Оксана, предложили перевезти ее для продолжения лечения в Москву. Врачи категорически отказали: пока Оксана в таком состоянии, что это просто невозможно.

. Средства перечисляются и на карточку Татьяны Романовны. Но деньги еще понадобятся, и немалые: Оксане предстоит не только выздороветь, но и перенести не одну пластическую операцию.

Кстати, Татьяна Романовна рассказала, что Оксана мечтала сделать себе пластику… Что хотела бы изменить в своем прекрасном юном теле девушка, неизвестно, но вот как повернулось… Сейчас она находится в областном центре термической травмы и пластической хирургии.

«Мечты сбываются, но иногда совсем не в ту сторону, - с горечью говорит Татьяна Романовна. – Но сейчас главное, что она дышит, живет. Она у меня, как птица Феникс, – восстала из пепла! Будет жить! Ручки нету… Спасают ее. Нет разницы, чего нет, сейчас она борется за то, чтобы жить. Раз она живет и дышит, значит, все будет хорошо!».

Сегодня Оксану самолетом доставили в Донецкий ожоговый центр. Как сообщила в интервью УНИАН народный депутат, член фракции Партии Регионов, председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, во время транспортировки артериальное давление у девочки было 120 на 70, сатурация -насыщение легких кислородом – 96 норма до 98. "Очень обнадеживает, что моча шла самостоятельно, это свидетельствует, что почки работают., Через катетер все время шла капельница – антибиотики, обезболивающие. Самое главное, что была выполнена пластика - на месте очищенных ран, где ФИСТАЛЬ сделал ультразвуковую очистку, были наложены гелевые повязки. Они не повреждены, не промокли. Это свидетельствует о благоприятном методе лечения таких ранах,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По словам народного депутата, О.МАКАР подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Девочка лежит на специальной кровати для ожоговых пациентов, которая имеет обезболивающий, противовирусный, противовоспалительный эффекты. Это очень важно. Я также попросила фонд Рината АХМЕТОВА приобрести новейший французский аппарат для искусственной вентиляции легких. Его нашли и везут сейчас в Донецк. В 8 вечера Оксану должны перевести на французское оборудование. Самое главное, чтобы она самостоятельно задышала и удерживала такое же давление, как и на аппарате,» - отметила Т.БАХТЕЕВА, подчеркнув, что завтра утром О.МАКАР сделают очередную операцию по удалению отмерших тканей.

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что у О.МАКАР наблюдаются также множественные тяжелые внутренние повреждения, в частности кишечника. «Я попросила о консультации коллег из Швейцарии - высокопрофессиональных медиков, в том числе и хирургов. Если понадобятся операции общей практики, они будут сделаны совместно с донецкими хирургами,» - сказала Т.БАХТЕЕВА

Вместе с О.МАКАР в Донецке находится и ее мама.

Татьяна Филиппова