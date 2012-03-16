Оксана Макар доставлена в Донецкий ожоговый центр - Бахтеева

Оксана Макар, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве, доставлена в Донецкий ожоговый центр.

Об этом в интервью УНИАН сообщила народный депутат, член фракции Партии Регионов, председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

«Во время транспортировки артериальное давление у девочки было 120 на 70, сатурация -насыщение легких кислородом – 96 норма до 98. Очень обнадеживает, что моча шла самостоятельно, это свидетельствует, что почки работают., Через катетер все время шла капельница – антибиотики, обезболивающие. Самое главное, что была выполнена пластика - на месте очищенных ран, где ФИСТАЛЬ сделал ультразвуковую очистку, были наложены гелевые повязки. Они не повреждены, не промокли. Это свидетельствует о благоприятном методе лечения таких ранах,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По словам народного депутата, О.МАКАР подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Девочка лежит на специальной кровати для ожоговых пациентов, которая имеет обезболивающий, противовирусный, противовоспалительный эффекты. Это очень важно. Я также попросила фонд Рината АХМЕТОВА приобрести новейший французский аппарат для искусственной вентиляции легких. Его нашли и везут сейчас в Донецк. В 8 вечера Оксану должны перевести на французское оборудование. Самое главное, чтобы она самостоятельно задышала и удерживала такое же давление, как и на аппарате,» - отметила Т.БАХТЕЕВА, подчеркнув, что завтра утром О.МАКАР сделают очередную операцию по удалению отмерших тканей.

Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что у О.МАКАР наблюдаются также множественные тяжелые внутренние повреждения, в частности кишечника. «Я попросила о консультации коллег из Швейцарии - высокопрофессиональных медиков, в том числе и хирургов. Если понадобятся операции общей практики, они будут сделаны совместно с донецкими хирургами,» - сказала Т.БАХТЕЕВА

Вместе с О.МАКАР в Донецке находится и ее мама.