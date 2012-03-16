Украинские мужчины все чаще оформляют декрет

Около 2% всех декретов в Украине оформляют мужчины, и с каждым годом их становится все больше, пишет журнал "Фокус".

По данным Минсоцполитики, пособие по уходу за ребенком получают 1257800 человек. Таким образом, в Украине около 25 тысяч родителей сидят в декрете. В то же время, как пишет издание, неофициально таких гораздо больше. В частности, в селах много безработных, которые не оформляют декретов, поэтому можно сделать вывод, что реальный процент таких родителей выше. К тому же, как утверждают в райуправлениях соцобеспечения, с каждым годом к ним приходит на несколько десятков родителей больше. В частности, на Западной Украине мужчины часто остаются присматривать за детьми. Но причина в этом случае не в традициях или желании самих родителей, а в безработице. Однако в стремлении мужчин разделить родительский долг с женщинами специалисты видят массовую тенденцию. Традиционная семья трансформируется, если раньше женщина не могла прожить без мужчины-кормильца, сейчас с ростом спроса на женский труд семья становится более универсальной. Нет жесткой фиксации гендерных ролей, как это было раньше. "В нашей стране тяжелая ситуация с работой. Часто мужчин увольняют, либо у женщины зарплата выше. Тогда супруги решают, что им более выгодно", - отмечает социолог Константин Малеев. Социальный психолог Олег Покальчук считает, что нынешний тренд исправляет дисбаланс 60-летней давности: во время Великой Отечественной погибло много мужчин, и воспитание детей легло на плечи исключительно женщин.

Сейчас этот перекос устраняется. По словам Покальчука, тенденция, когда мужчины уходят в декрет вместо женщин, радует его. "Бабскости" у нас в обществе хватает. А вот мужская психология - дефицит", - говорит специалист. По его мнению, дети, с которыми остаются родители, вырастают более рациональными, логическими, и в то же время менее эмоциональными и поэтическими. "Женщина - олицетворение природы, мужчина - цивилизации. Дети, воспитанные мужчинами, легче адаптируются в цивилизованном обществе, легче понимают его, у них нет необоснованных ожиданий, присущих женской психологии, они более трезво и практически смотрят на мир", - говорит социальный психолог. Напомним, недавно в ООН заявили, что одной из главных причин отсутствия удачной карьеры у украинских женщин является декрет. По мнению представителей организации, равное распределение обязанностей в семье, а также отпуск по уходу за ребенком, который могут брать мужчины, будет способствовать тому, чтобы женщины могли более активно себя проявлять и реализовать себя.