Оксану Макар сегодня самолетом доставят в Донецкий ожоговый центр - Бахтеева

Оксану Макар, девушку, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве, сегодня самолетом доставят в Донецкий ожоговый центр.

Об этом в интервью УНИАН сообщила народный депутат, член фракции Партии Регионов, председатель комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА.

«Вчера ко мне обратилась мама Оксаны Макар с просьбой помочь спасти жизнь ее дочери. Мы организовали консультацию ведущих специалистов Донецкого ожогового центра, где огромный опыт по спасению жизней тяжелых пациентов,» - отметила Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, сегодня ночью из Донецка ночью выехала машина со специалистами ожогового центра, в частности с профессором Эмилем ФИСТАЛЕМ, и с необходимым медицинским оборудованием. Народный депутат отметила, что Оксане "очень долго не делали очистку ран, а нужно было ежедневно". "Это очень плохо, пошло заражение, давшее осложнение на почки. Донецкие врачи привезли специальный ультразвуковой аппарат – кавитатор. Он обрабатывает, обеззараживает рану. ФИСТАЛЬ сегодня утром выполнил с помощью аппарата операцию, после которой состоялся консилиум. И ФИСТАЛЬ, и хирурги пришли к единому мнению, что девочку нужно везти в Донецк, под аппаратом искусственного дыхания. Да и дальнейшее пребывание Оксаны должно быть на специальной кровати (для ожоговых пациентов). Была проблема найти специальный самолет (который бы имел трансформатор 220 вольт). Мы все нашли, самолет вылетел и в 15.00 Оксана будет в Донецке», - сообщила Т.БАХТЕЕВА.

Народный депутат, также почеркнула, что Донецкий ожоговый центр – лучший в СНГ, там «показатели выживаемости детей с ожогами очень высокие, а смертности, уже несколько лет, нулевые»

На вопрос о состоянии здоровья на данный момент и прогнозах Т.БАХТЕЕВА отметила, что «если есть хоть один шанс, чтобы девушка выжила, руки нельзя опускать». «Мама все время плачет, это ее единственный ребенок. Говорит, что Оксана очень сильная по характеру девочка и все выдержит. Поэтому мы обязаны сделать все, что от нас зависит,» - сказала Т.БАХТЕЕВА .

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю Оксану МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность последующих операций

11 марта троих подозреваемых задержали, однако двоих из них затем отпустили под подписку о невыезде.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двоих подозреваемых в преступлении.

После этого по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте троих подозреваемых.

Однако 14 марта мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила, что следователи пытаются приуменьшить вину троих подозреваемых в совершении преступления.