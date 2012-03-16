У главного раввина Украины родился 12-ый ребенок
12:48, 16 марта 2012Страна
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В день его рожденья!
У главного раввина Украины Моше Реувена АСМАНА, в день его рожденья, родился двенадцатый ребенок.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврейской религиозной общины Украины, заметив, что родился мальчик, имя которому будет дано, согласно еврейской традиции, через 8 дней.
Также в пресс-службе заметили, что у главного раввина Украины уже есть две внучки и внук.
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