В Конго обнаружили смертельное неизвестное заболевание

Причина заболевания еще не установлена. Всемирная организация здравоохранения сообщила в субботу, 1 сентября, что ее представители изучают вспышку неизвестного ранее заболевания с высоким уровнем летальных результатов в Демократической республике Конго, сообщает агентство Reuters с ссылкой на ООН.

ВОЗ не располагает точными данными о количестве жертв заболевания, а также сколько всего людей заражены неизвестным вирусом. Больше половины из числа больных - дети в возрасте до десяти лет.

"Первичными симптомами заболевания в основном является повышенная температура, головная боль, диарея или кишечные боли и рвота", - говорится в заявлении организации ООН. Причина заболевания также еще не установлена.

Сейчас эксперты ВОЗ и сотрудники Министерства здоровя ДРК берут пробы для лабораторных исследований. Местные сотрудники МЗ принимают меры по усилению санитарно-эпидемического режима, проверки безопасности водоснабжения и соблюдения гигиены среди населения страны.

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