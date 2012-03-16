Богатырёва взяла под личный контроль помощь Оксане Макар

Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Украины Раиса БОГАТЫРЁВА взяла под личный контроль состояние и предоставление медицинской помощи пострадавшей в результате резонансного преступления в г. Николаеве Оксане МАКАР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отметили в пресс-службе, на постоянной телефонной связи с Р.БОГАТЫРЁВОЙ находятся председатель Николаевской областной государственной администрации Николай КРУГЛОВ и мэр г. Николаева Владимир ЧАЙКА.

Вчера по заданию Р.БОГАТЫРЁВОЙ в Николаев прибыл доцент кафедры комбустиологии Национальной академии последипломного образования им. Шупика Минздрава Украины Владимир ЦЫГАНКОВ, который осмотрел пострадавшую. Все данные осмотра, в том числе снимки, были переданы в Киев главному комбустиологу Минздрава Украины Георгию КОЗИНЦУ. В интернет-режиме проведен экспресс-консилиум с ведущими специалистами относительно состояния пострадавшей, последующего ее лечения и возможности транспортировки в клинику в Киев.

Состояние пострадавшей было оценено как очень тяжелое. По мнению специалистов, пострадавшей предоставляется вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Врачи пришли к выводу, что транспортировка больной в Киев невозможна из-за ее тяжелого состояния.

Теперь медики продолжают делать все ради спасения жизни пострадавшей. Р.БОГАТЫРЁВА проинформировала о ситуации премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю Оксану МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность последующих операций

11 марта троих подозреваемых задержали, однако двоих из них затем отпустили под подписку о невыезде.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двоих подозреваемых в преступлении.

После этого по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте троих подозреваемых.

Однако 14 марта мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила, что следователи пытаются приуменьшить вину троих подозреваемых в совершении преступления.