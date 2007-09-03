Массовое отравление в Ставропольском крае

Медики Ставропольского края за сутки обнаружили 17 новых случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Южного регионального центра МЧС России. Он сообщил, что с 16 августа по 3 сентября зарегистрировано 208 больных.

Часть больных проходит амбулаторное лечение, в больницу города Георгиевск госпитализирован 71 ребенок.

Состояние всех детей удовлетворительное. Заболевание зарегистрировано среди детей семи дошкольных учреждений. Причиной заболевания стало употребление кефира "Славяновский". Работа молокоперерабатывающего предприятия ООО "Вилия", которое его изготовляет, прекращена.

Прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что привело из-за неосторожности к массовому заболеванию или отравлению людей).

Статья предусматривает лишение воли до трех лет. В воскресенье в Георгиевский район прибыл главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который провел совещания с руководством края, районной администрацией и представителями территориального управления потребительского присмотра.

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