Киевсовет установил уставный капитал КП «Фармация» в размере 2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Киевсовета 15 марта.

В обращении отмечено, что указанный уставный капитал был сформирован за счет денежного взноса владельца в размере 2 млн. грн.

Согласно обнародованному пояснению, взнос в уставный капитал КП «Фармация» был уплачен в 2002 г. Главным управлением по вопросам имущества КГГА на основании платежного поручения №55 согласно распоряжению КГГА от 27.02.2002 г. за счет средств, предусмотренных в городском бюджете на 2002 г., путем пополнения уставного фонда аптечного объединения «Фармация» в размере 2 млн. грн. При этом правопреемником аптечного объединения «Фармация» в соответствии с решением Киевсовета от 24 апреля в 2003 г. «О реорганизации аптечного объединения «Фармация» является КП «Фармация». Согласно этому принято решение об установлении уставного капитала коммунального предприятия в размере 2 млн. грн.

Решение принято в ответ на обращение коммунального предприятия от 10 ноября в 2011 г.