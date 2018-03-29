”Компьютерный синдром” - болезнь офисных работников

Оператор, работающий с дисплеем, должен быть информирован о мерах безопасности и сохранения здоровья, а также о мерах, предпринимаемых с целью уменьшения или устранения любого риска.

(Директива Европейского экономического сообщества № 90/270/ЕЕС).

Людей разного возраста, проводящих за компьютером по нескольку часов ежедневно, — будь это профессиональная деятельность, коммуникации или развлечение — становится все больше. И все чаще профессионалы и пользователи во всем мире говорят об одних и тех же характерных проблемах с самочувствием, поток таких жалоб на здоровье увеличивается. Некоторые из них появились еще в 70-х годах прошлого столетия, другие стали очевидными в последние годы. Совокупность этих расстройств получила название «компьютерный синдром» или «синдром «белых воротничков», то есть офисных работников.

Большинство медиков говорят сейчас о пяти основных симптомах компьютерного синдрома: зрительном, карпальном туннельном, позвоночном, дыхательном и сосудистом. Нужно заметить, что в нашей стране компьютерный синдром не входит в список профессиональных заболеваний и в целом его не лечат, но обратиться к профильным врачам можно. Например, что касается глаз — к офтальмологам.

Светофор для глаз

Особенно часто пользователи ПК предъявляют жалобы, которые объединены под названием «компьютерный зрительный синдром» (КЗС).

— Считается, что уровни УФ-излучения существующих ПК находятся в пределах фона и не могут оказывать существенного влияния на пользователя, — говорит профессор Харьковского медицинского университета, доктор биологических наук Марина Кочина. — Однако при проведении офтальмологического осмотра у 70% харьковских операторов молодого возраста мы отметили такие признаки патологии, как конъюнктивы, которые характерны для пожилых людей и жителей климатических зон с палящим солнцем, сухостью воздуха, ветрами и песчаными бурями. По-видимому, дело в том, что при работе с монитором пользователи смотрят на источник УФ-излучения длительное время и с близкого расстояния. Кроме того, для более чем половины операторов характерен еще один признак — пигментные отложения вокруг диска зрительного нерва, которые наблюдаются, например, у электросварщиков или медиков, работающих с кварцевыми лампами.

Есть и еще одно важное обстоятельство. Наш парный орган зрения был создан эволюцией для ориентации в живой природе, то есть для постоянного перевода взгляда с предмета на предмет и, соответственно, непрерывного изменения фокусного расстояния глазного яблока. А картинка на мониторе — это плоское изображение. Конфликт между нашим органом зрения и плоским изображением возник, как и очки, с изобретением книгопечатания, усилился с воцарением телевидения и обрел новое дыхание с появлением компьютера. Дело в том, что плоское изображение не требует для своего восприятия качественного бинокулярного зрения, которое выработала эволюция. Это обстоятельство использует наша центральная нервная система — в том случае, когда двумя глазами смотреть становится физиологически невыгодно, она независимо от желания хозяина неощутимо один из них выключает из работы.

Этот феномен специалисты Харьковс­кого медицинского университета выявили во время исследований настройки зрительного аппарата операторов. Как показали фотоснимки в поляризованном свете, обычно у одного из глаз человека хрусталик был более выпуклым, зрачок — суженным, а ось самого глазного яблока повернута несколько внутрь. Это характерные признаки зрительной работы на близком расстоянии. Но в это же время у другого глаза эти признаки не наблюдались — он-то как раз и не участвовал в работе. После окончания рабочего дня нормальное объемное зрение обычно восстанавливается, однако у некоторых людей эта разница в настройке со временем закрепляется. Глаз, выключаемый из акта зрения, детренируется и начинает терять зрение.

Механизм отключения одного глаза основан на том, что люди рождаются с асимметричными глазами. Небольшие дефекты зрительной системы, как правило, компенсируются, но если человек часами сидит перед монитором, на внешне благополучные глаза, у которых на самом деле имеются дефекты, приходится очень большая нагрузка и система не выдерживает.

Если применить к работе с компьютером устройство светофора, говорят ученые, то можно сказать, что в зеленой зоне находятся люди, имеющие эпизодические контакты с ПК. В желтой — те, у кого эти контакты регулярные. А в красной — профессионалы и геймеры. Современный человек, контактирующий с компьютером, должен понимать, в какой он зоне, и соответственно заботиться о своем здоровье. Если «зеленым» для сохранения нормального зрения не нужно предпринимать особые меры, то «желтым» необходимы: чередование работы и отдыха, самоконтроль самочувствия за работой, специальная гимнастика для глаз и витаминные препараты. Для тех же, кто находится в красной зоне, приходится говорить не только о профилактике и общем оздоровлении, но и о реабилитации, поскольку у многих из них за время работы зрительные функции в той или иной мере уже нарушены. В этом случае нужно обращаться к профессионалам-офтальмологам.

Не нарушайте интерфейс!

За монитором мы сидим в течение многих часов подряд в жестко заданной рабочей позе. При этом одни группы мышц плечевого пояса и спины испытывают длительные статические нагрузки и перенапрягаются, а другие детренируются. Бедный «столб жизни» постепенно искривляется, перекашивается, позвонки начинают давить друг на друга, нервы, передающие сигналы от мозга, ущемляются…

Исследования последних лет показали, что болевой синдром — это еще цветочки. Заболевания позвоночника могут привести к нарушению деятельности различных органов и систем организма: расстройству нервной системы и двигательного аппарата, головным болям, снижению аппетита, ухудшению деятельности органов дыхания, кровообращения, зрения и пищеварения.

Говоря языком пользователей, при возникновении дегенеративных процессов в позвоночнике нарушается интерфейс между мозгом и различными частями тела и устройство, то есть наш организм, если и не выйдет совсем из строя, то уж точно «заглючит».

Что же делать, если уже появилась боль в позвоночнике или другие неприятные ощущения? С этим вопросом я обратилась к старшему научному сотруднику отделения неотложной травматологии и восстановительной хирургии Института патологии позвоночника и суставов имени М.Ситенко, кандидату медицинских наук А.Барышу.

— Если оператор ПК или офисный работник не соблюдает режим работы за компьютером, он рискует получить заболевание, характеризующееся смещением позвонков, нарушением их структуры, поражением межпозвоночных суставов, грыжами межпозвоночных дисков, а также различного рода нарушениями осанки, — рассказал Александр Евгеньевич. — Самый распространенный недуг — остеохондроз, где «остео» в переводе с греческого значит «кость», а «хондроз» — «хрящ». Сейчас эта болезнь стремительно молодеет в немалой мере из-за людей, для которых компьютер является рабочим инструментом.

Остеохондроз многолик. У одних больных при характерном для пользователей шейном остеохондрозе немеют руки, пальцы, снижается их мышечная сила, у других появляются головокружение и шум в ушах, а у третьих может возникнуть стойкий болевой синдром. Одним из рефлекторных синдромов шейного остеохондроза является нередкий для пользователей так называемый плечелопаточный периартрит, который проявляется болью в плече и ограничением движения. Обычно страдает правая рука, имеющая дело с компьютерной «мышкой».

Поставив точный диагноз, мы обучаем пациента-пользователя основам ортопедического режима. То есть объясняем, как нужно правильно сидеть за компьютером, как именно и сколько отдыхать, какие делать физические упражнения, как использовать приемы релаксации и так далее. В случае необходимости применяем медикаментозную терапию, физиопроцедуры, массаж. Можем порекомендовать такой вариант, как иммобилизация шейного отдела позвоночника мягким ортезом, своего рода ортопедическим воротником. Это мощный лечебный фактор. В нашем институте есть отделение, которое занимается изготовлением таких ортезов по индивидуальной мерке, с учетом размера и формы шеи и других анатомических особенностей пациентов. В крайнем случае можем прибегнуть к оперативному вмешательству, но это уже метод «лечения отчаяния».

— Александр Евгеньевич, а может все «пройти само»? Например, я поеду в отпуск на море, буду плавать, много ходить пешком, к компьютеру две недели не приближусь ближе чем на 100 метров…

— Конечно, в том случае, когда человек уходит от обычных рабочих нагрузок, меняет жизненный режим и увеличивает двигательную активность, могут заработать компенсаторные возможности организма и получится неплохой результат. Но это бывает далеко не всегда, все же консультация врача нужна.

— Можно дать пользователям какие-то заочные советы в качестве профилактики?

— Во время рабочего дня нужно делать регулярные перерывы для легких физических упражнений. Например, каждые 40—45 минут вставать из-за компьютера, ложиться на ровную поверхность, покачать пресс, поотжиматься. Хотя бы просто пройтись по коридорам или пару раз подняться и опуститься пешком по лестнице на два-три этажа. Что касается спорта, то можно порекомендовать занятия плаванием, которое дает позвоночнику необходимую свободу движений и укрепляет мышцы спины, выполняющие роль физиологического корсета.

КП для рук — не подарок

Компьютерная «мышка» у меня в левой руке — и не потому, что я левша. Поменять ее местоположение посоветовал врач, которому я пожаловалась, что к концу рабочего дня стала испытывать в области запястья, ладони и пальцев правой руки неприятные ощущения — покалывание, слабость, иногда даже боль.

Эти симптомы подстерегают пользователей ПК, которые часами совершают однообразные движения, двигая «мышку» и набирая текст на клавиатуре. Интенсивная работа с клавиатурой вызывает болевые ощущения в локтевых суставах, предплечьях, запястьях, кистях и пальцах рук. За такими симптомами, по словам специалистов, скрывается целый букет болезненных состояний конечностей, говорящий о повреждении суставного и связочного аппарата. В конце концов, медики объединили все эти случаи под общим названием RSI (от английского repetitive strain injury), то есть «травма от постоянного напряжения». Кстати, сюда попали не только фанаты ПК, но и любители манипулировать кнопочками мобильников.

Человеческая рука, которую мы так бездумно эксплуатируем, — сложное творение эволюции, способное выполнять самые разнообразные и удивительно точные движения. Чтобы мы смогли просто кликнуть «мышкой» по ссылке, кора головного мозга должна дать соответствующую двигательную команду нервам, которые передадут ее более чем 30 мышцам кисти и предплечья, прикрепленным к опорному каркасу из 27 косточек. Специальные слизистые сумки, выполняющие роль смазки, обеспечат беспрепятственное скольжение сухожилий, а кровеносные сосуды принесут тканям питательные вещества и кислород.

При работе с устройствами ввода — «мышкой» и клавиатурой — никакого разнообразия нет. Мы часами совершаем одни и те же движения, тысячи и тысячи одинаковых движений кистью за рабочий день, а живое тело, как и любой другой механизм, быстрее всего изнашивается в тех местах, на которые приходится наибольшая нагрузка. Одним из самых распространенных видов RSI, который возникает при длительной интенсивной работе, является туннельный карпальный синдром. Он получил свое название от карпального туннеля, который находится на ладонной поверхности запястья. При постоянном напряжении и сдавливании туннель может сузиться и зажать проходящие внутри него сухожилия и срединный нерв, отвечающий за чувствительность и управление кистью.

Все больше стран мира признают RSI профессиональным заболеванием, по которому положены больничные, оплата медицинских расходов и прочие социальные блага. Первые сообщения медиков о существовании RSI появились в США в 1982 году, а уже в 1994 году там же были поданы первые иски против работодателей и производителей. К 1998 году эта волна достигла Евросоюза, где появились нормативные предписания к эргономике рабочего места, введена оплата нетрудоспособности по RSI, стали проводиться дни информации о RSI и публиковаться методички. У нас этот риск еще не осознали.

Хочу несколько успокоить читателей, для которых компьютер является профессиональным инструментом. Во-первых, кистевой синдром настигает далеко не всех пользователей — есть немало счастливцев, которые десятилетиями пользуются технологическими новинками, не испытывая никакого дискомфорта. Во-вторых, существуют методы его профилактики и, в-третьих, он поддается лечению.

— Приходилось ли лечить пациентов, пострадавших из-за компьютерной «мышки»? — спрашиваю О.Артюшенко, заведующего травмпунктом Харьковской клинической больницы № 31, специализирующейся в области хирургии кисти.

— Случаи дегенеративно-дистрофических заболеваний, связанных с работой за компьютером, в последние годы — далеко не редкость, — рассказал Олег Федорович. — Раньше такая патология считалась возрастной, поскольку ей были в основном подвержены люди после сорока лет, чаще женщины. Сейчас же болеют и молодые пациенты, причем между длительностью их работы с ПК и возникновением заболевания существует прямая связь.

— Каковы методы лечения?

— При онемении рук, потере чувствительности в некоторых участках, нарушении функции кистевого сустава мы используем медикаментозные средства и физиотерапию, которые снимают воспаление тканей, а также фиксирующие повязки. Обязательно ограничение нагрузок. Если процесс затрагивает локоть и плечо, нужна консультация вертебролога — подобную картину может давать и остеохондроз шейных отделов позвоночника. В тяжелых случаях — при непроходящей потере чувствительности в пальцах, резком снижении мышечной силы и невозможности удерживать в руках мелкие предметы, что является признаками необратимости заболевания, — может понадобиться оперативное вмешательство. Рассечение фиброзного канала и ревизия нерва — операция достаточно эффективная.

— Но лучше до этого не доводить…

— Безусловно. Если время восстановления трудоспособности при переломе руки равно обычно 20 дням, то при туннельном синдроме запястного канала — 32 дня. Пользователь должен насторожиться при появлении первых ощущений усталости в пальцах и ладони, когда болезнь еще обратима. Это чувство онемения в пальцах руки или рук, покалывание, легкое дрожание, снижение кожной чувствительности, ночные боли. Поначалу не очень заметная усталость в руках имеет коварное свойство накапливаться, становиться хронической и проявляться в болезнях суставов и сухожилий.

— Что вы можете порекомендовать в таких случаях?

— Теплые компрессы, ванночки с морской солью, легкий массаж, кремы для рук, противовоспалительные гели, смена руки на «мышке». Нужно делать специальную гимнастику для пальцев. Есть информация, что пользователи, страдающие нетяжелыми формами RSI, переставали ощущать симптомы, сменив диету. В конце концов, нужно просто разумно чередовать работу с отдыхом. Кстати сказать, я всегда советую своим пациентам, работающим с ПК, поддерживать свою общую физическую форму. Например, заняться каким-нибудь видом спорта, не связанным с большими нагрузками на руки, например плаванием.

— Американские ученые пришли к выводу, что перегрузки кистей можно снизить посредством большой «мышки» с выпуклостью, поддерживающей ладонь. Они выше обычной, более горбатые…

— По-видимому, они дают возможность кисти принять более естественное, так называемое среднефизиологическое положение. Вспомните — мы обычно не ходим с прямыми пальцами, кисть всегда немного согнута. В таком положении сгибательные и разгибательные мышцы находятся в наиболее физиологически комфортном положении.

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На выручку пользователям приходит эргономика. Эта наука изучает способы взаимодействия человека и компьютера с прилагаемыми к нему устройствами, а также способы оптимальной организации рабочего места. В документации к «мышкам» и клавиатурам от ведущих производителей постоянно обращается внимание на риск возникновения профессиональных заболеваний в случае неправильного подбора манипуляторов или неправильной работы с ними. Результаты трехлетнего исследования групп пользователей, проведенные американскими учеными, которые раньше всех столкнулись с этой проблемой, показывают, что самое главное условие для сохранения опорно-двигательного аппарата здоровым — правильная посадка на рабочем месте. Вот их основные рекомендации:

— клавиатура обязательно должна располагаться ниже локтя;

—руки не должны быть на весу — они должны полностью опираться на подлокотники кресла или рабочий стол, но не на край стола;

— голова должна быть слегка наклонена вперед;

— продолжительность непрерывной работы с компьютером не должна превышать двух часов с перерывами в 10—15 минут;

— во время перерывов рекомендуется выполнять ряд упражнений для рук.

Но и это еще не все. Очень важно правильно выбрать себе манипуляторы, что называется, по руке, как издавна делали люди, работающие с различными инструментами, начиная от плотницкого топора и заканчивая скальпелями. Сейчас же выбор «мыши» или клавиатуры, помимо стоимости, делается, как правило, с точки зрения функциональности и внешнего вида. Между тем самое главное при работе с компьютером — пользователю должно быть комфортно. Бывалые пользователи советуют каждую «мышь» и клавиатуру перед покупкой как минимум подержать в руке и попробовать в работе, прислушиваясь к своим ощущениям, а еще лучше — принимать окончательное решение о покупке, хотя бы с недельку их поэксплуатировав.

Что касается клавиатуры, то специалисты заявляют, что ее классический «прямой» вариант является пережитком времен пишущих машинок, а человеку, который сидит за компьютером целый день, нужно пользоваться современной эргономичной клавиатурой, то есть с разворотом двух блоков относительно друг друга и с «горбом».

— Не доводите себя до встречи с хирургом и необходимости серьезного лечения, — призывает Олег Артюшенко. — Помните, что здоровье — это, прежде всего, результат целенаправленной работы над собой и окружением. Его гораздо проще сохранить, чем потом восстанавливать!

Советы пользователю

Нельзя сидеть близко к экрану. Расстояние от монитора до глаз должно быть равно примерно длине вытянутой руки. Нельзя работать с установленной на максимум яркостью и контрастностью. Увеличивать контрастность иногда вынуждает грязный экран или слой пыли, поэтому нужно регулярно протирать монитор влажной салфеткой или специальным химическим раствором. Чтобы осветительные приборы не давали бликов на мониторе, нужно использовать дополнительное боковое освещение, лучше слева. В поле зрения пользователя не должны попадать осветительные приборы, так как это усиливает нагрузку на глаза. Нельзя сидеть за компьютером в сумерках или в темноте. Если что-то нужно перепечатывать с бумаги, то листы нужно установить как можно ближе к экрану, например, на кронштейне рядом с экраном, чтобы уменьшить «разброс» взгляда.

Желательно периодически вставать из-за компьютера и смотреть в окно, вдаль — на небо, траву, деревья. А еще несколько раз в течение рабочего дня делать своего рода производственную гимнастику для глаз. Например, отвернуться от монитора, закрыть глаза и быстро — 10—20 раз — зажмуриться, не разжимая век, затем интенсивно поморгать, как можно шире открывая глаза. Закрыть глаза и «нарисовать» ими восьмерку, сначала вертикальную, потом горизонтальную. Помассировать виски у края глаз круговыми движениями кончиков пальцев — пальцы правой руки необходимо двигать по часовой стрелке, а пальцы левой — против.

В заключение этого нехитрого комплекса использовать «приемы дальнозоркости», которые расслабят мышцы хрусталика. Для этого надо зафиксировать взгляд на самой отдаленной точке в пределах видимости, а потом плавно перевести взгляд на кончик собственного носа. Или приклеить к ближайшему оконному стеклу бумажную метку, затем поочередно смотреть то на нее, то на дерево за окном. Повторять упражнение желательно по 10—15 раз минимум трижды в день.

Людям с напряженным режимом зрительной работы или ослабленным зрением нужно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза: чернику, черную смородину, шиповник, клюкву, морковь. В их рационе должна быть также печень трески и зелень — петрушка, салат, укроп, зеленый лук. Можно принимать готовые препараты, содержащие чернику, каратиноиды, селен, цинк, медь, аскорбиновую кислоту, токоферолы, а также поливитамины.

Некоторые офтальмологи советуют пить побольше жидкости — это поддерживает необходимый уровень влаги в тканях. За последние годы разработаны также десятки специальных препаратов для компенсации сухости глаз — «искусственные слезы». Все шире используются также глазные капли, обладающие антиоксидантным действием. Стоит обратить внимание, что иногда в аптеках тем, кто просит «что-нибудь от усталых глаз», предлагают капли, которые быстро снимают покраснение. Однако сужение сосудов, питающих конъюнктиву, может ухудшить ее кровоснабжение и усугубить проблему. Поэтому препараты вам должен порекомендовать опытный врач, а не просто фармацевт в аптеке.

Валентина ГАТАШ, http://www.zn.ua