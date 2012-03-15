Завтра на востоке Украины и в Крыму ожидается снег

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, лишь в восточных областях и в Крыму небольшой снег и мокрый снег.

На дорогах Украины, кроме юга и большинства западных областей, кое-где гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в восточных областях ночью 7-12°, днем 0-5° мороза; в западных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 7-9° мороза, днем около 0°); на остальной территории ночью 2-7° мороза, на юге Крыма около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киевской области в пятницу существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.