В Киевской области госпитализированы 11 детей

В Киевской области в период с 30 августа по 2 сентября в инфекционное отделение Бориспольской центральной районной больницы с диагнозом “пищевая токсикоинфекция” госпитализированы 11 детей, в возрасте от 2 до 5 лет, из детского садика "Ромашка" с. Счастливое, Бориспольского района.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию сегодняшнее утро протекание заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.

В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.