Министр здравоохранения: киевская власть побила медиков

Министр здравоохранения Украины Юрий ГАЙДАЕВ выразил возмущение действиями киевской власти в связи с ситуацией, произошедшей в Киевской городской стоматологической поликлинике, и обратился к медикам и общественности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра, за указанием руководства Киевской городской государственной администрации 1 сентября 2007 года силовыми методами было захвачено помещение Киевской городской стоматологической поликлиники.

“Впервые за годы независимости Украины, да и вообще за последние 50 лет, киевская власть побила медиков. Во время столкновения одному из врачей травмировали нога. Представители киевской милиции безосновательно и грубо задержали около 30 медицинских работников, которые прибыли на свои рабочие места. Такие действия киевских управленцев сопоставляются разве что со сталинскими временами», - отмечает Ю.ГАЙДАЕВ.

По его убеждению, какие-либо споры относительно земельных участков и административных зданий медицинских заведений можно решить, не нарушая законодательства. «Однако рейдерские атаки и своеволия чиновников Киевской городской государственной администрации по отношению к медицинским заведениям столицы в последнее время активно внедряются в практику. Оказывается, что для киевской власти основным законом является желание захватить землю и здания», - подчеркнул министр и заверил, что никому не позволит применять физическую силу к медикам.

Как сообщал УНИАН, свое возмущение относительно рейдерской атаки команды городского председателя столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на коммунальное предприятие «Киевская городская стоматологическая больница» 1 сентября выразил киевский штаб блока «Наша Украина – Народная самооборона».

«Грубое применение силы и привлечение органов внутренних дел к своим сделкам – вот те методы, которые используют соратники Киевского городского председателя в своих действиях, направленных на захват все новых и новых объектов коммунальной собственности. Особое возмущение вызывает тот факт, что незаконными силовыми действиями по захвату больницы непосредственно руководила заместитель мэра Киева Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ», - отмечается в заявлении штаба.