На юге и юго-востоке Украины потеряно до 50% урожая фруктов

В южных и юго-восточных областях Украины потеряно до 50% урожая фруктов из-за холодной зимы.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометеорологического центра Украины Татьяна АДАМЕНКО.

«По южным и юго-восточным регионам Украины потери урожая фруктовых деревьев и виноградников составляют около 50%, в остальной части Украины урожай сохранен, хотя будет несколько ниже», - сообщила Т.АДАМЕНКО. Она отметила, что наибольшие потери урожая фруктов в АР Крым, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой областях, которые являются основными регионами по выращиванию фруктов.

«Мы можем констатировать в южных регионах потерю урожая плодовых деревьев до 50%. Это в целом по косточковым — черешни, абрикосы, персики. По семечковым - яблоко, груша - процентов до 20-30%, и винограда — 40%. По южным косточковым, в частности, черешне, есть случаи полной гибели урожая», - сообщила Т.АДАМЕНКО. При этом она добавила, что есть сады, где повреждены не только почки и ветви, но и стволы деревьев, что может угрожать гибели не только урожая, но и всего дерева, а также отмечаются локальные вымерзания садов.

По словам специалиста, причина гибели урожая - характер погоды в январе, когда было очень тепло и деревья и виноградники возобновили процессы вегетации, началось набухание почек, после чего произошло резкое снижение температуры.