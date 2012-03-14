В Азовском море сохраняется сложная ледовая обстановка

Сложная ледовая обстановка сохранится в ближайшую неделю на Азовском море на подходах к Керченскому заливу, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта России.

Ожидается смена ветров на северо-западные и юго-западные.

«В южной части моря начнутся процессы разрушения льда, возможен взлом припая в районе залива Сиваш и на подходе к Геническу, а также частичный взлом у западной границы припая в Таганрогском заливе», - сообщает ведомство.

Температура воздуха на севере моря ночью составит 8-4° мороза, днем - от 0° до плюс 4°. На юге моря ночью - 5-2° мороза, днем - 2-6° тепла.

На сегодня запланирован выход каравана из 16-17 судов из портов Таганрогского залива на юг в направлении Керченского пролива под проводкой двух ледоколов.