В Украине внедрены современные методики в лечении тяжелых болевых синдромов

Украина присоединилась к числу стран, в которых внедрены современные методики нейростимуляции для лечения тяжелых болевых синдромов. Первые имплантации программируемых систем для нейростимуляции состоялись в 2010 году. Об этом УНИАН рассказал сотрудник Института нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины кандидата медицинских наук Вадим Белошицкий.

- Вадим Васильевич, что такое боль и каково ее значение в жизни человека?

- Нужно различать острую и хроническую боль. Острая боль является естественной реакцией живого организма на заболевание и повреждение. Она выполняет сигнальную и защитную функцию, заставляя избегать причины боли и мобилизуя защитные силы на устранение вредного воздействия. В некоторых же случаях длительно существующая боль становится хронической. Она уже не имеет физиологического значения и существует после заживления первичного повреждения. Особенно упорной является так называемая неврогенная боль, возникающая в тех случаях, когда заболевание или травма поражают структуры нервной системы. Очень часто неврогенная боль не поддается медикаментозному лечению, снижает качество жизни и буквально изнуряет больного, делая его нетрудоспособным.

- Насколько актуальна для нашей страны проблема неврогенной боли? Сколько наших граждан нуждается в помощи?

- К сожалению, современные эпидемиологические исследования по проблеме неврогенной боли в Украине не проводились. Мы можем перенести на нашу популяцию данные, которые были получены в Европейских странах. Неврогенной болью в Европе страдают от 6 до 8 процентов населения. В пересчете на население Украины это составляет сотни тысяч пациентов, многие из которых вынуждены оформлять группу инвалидности, переходить на более легкую работу, часто находиться на больничном листе. Общество и семьи больных несут тяжелое бремя расходов, связанных с лечением хронической боли.

- В чем заключается внедренный Вами метод нейростимуляции спинного мозга? Каковы принципы его работы?

- Нейростимуляция – это воздействие слабоимпульсного электричества на структуры периферической и центральной нервной системы. Объяснить действие метода нейростимуляции можно на простом примере. Если мы ушиблись, то рефлекторно начинаем потирать место ушиба. Это имеет естественное анатомическое и физиологическое объяснение. В 1965 годы ученые Мелзак и Уолл сделали открытие, согласно которому стимуляция нервов, которые проводят тактильную чувствительность (ощущение прикосновения), тормозит проведение в нервную систему болевых импульсов. Потирая место ушиба, мы как раз и стимулируем рецепторы тактильной чувствительности и уменьшаем ощущение боли. Устанавливая электрод и нейростимулятор над оболочками спинного мозга, нейрохирурги стимулируют структуры, проводящие информацию от тактильных рецепторов. При этом у больного возникает ощущения «мурашек» - приятного покалывания в той части тела, за которую отвечают стимулируемые нервные волокна. Цель операции – добиться ощущение «мурашек» (на медицинском языке «парестезий») в том месте, где пациент чувствует боль. Возникающее ощущение как бы «перекрывает» боль.

- Скажите, пожалуйста, как выполняется операция по установке нейростимулятора и как проходит последующее лечение боли?

- Больному в задние отделы позвоночного канала, над оболочками спинного мозга устанавливается специальный электрод. В послеоперационном периоде, иногда в течение нескольких дней или недель, с помощью внешнего стимулятора производится так называемая тестовая стимуляция, в ходе которой подбираются параметры тока (обычно это не больше нескольких вольт), обеспечивающие максимальный лечебный эффект. Если эффект лечения хороший, и больной удовлетворен его результатами, под кожу имплантируется нейростимулятор – генератор электрических импульсов, который в течение нескольких, обычно 4-7, лет автономно осуществляет терапевтическое воздействие. Нужно отметить, что операция является малотравматичной и в некоторых случаях может быть выполнена под местной анестезией. После разрядки батареи нейростимулятора его можно заменить, сделав небольшую операцию.

Управлять устройством можно через кожу при помощи программатора врача. Пациент тоже имеет пульт, которым он может включать и выключать нейростимулятор, а также самостоятельно менять параметры тока в зависимости от интенсивности боли, положения тела, времени суток, в которое болевые ощущения могут иметь разную выраженность.

- Такие операции уже выполнялись в Украине?

- С большим удовлетворением могу сказать, что работа по организации первых имплантаций современных программируемых систем для нейростимуляции дала свои результаты. Первую имплантацию системы для стимуляции спинного мозга мы выполнили пациенту с последствиями перенесенной в 1990 году тяжелой травмы позвоночника и спинного мозга . В течение 20 лет у больного развился и прогрессировал синдром тяжелой невропатической стреляющей боли. Помню, как, рассказывая о себе, пациент показал свои зубы, жевательные поверхности которых он стер, сжимая во время приступов боли. Тем более поразительным был эффект стимуляции спинного мозга с помощью имплантированной системы. Стимуляция в течение 2 часов утром приводила к полному отсутствию боли в течение последующих 10-12 часов, а стимуляция в вечернее время – к отсутствию боли в течение ночи, что позволило нормализовать сон. Вместе с больным мы учились программировать систему, подбирать параметры стимуляции, которые потребовали коррекции в ходе заживления раны и формирования рубца. С помощью пульта пациента больной научился индивидуально подбирать амплитуду и ширину электрических импульсов, индивидуально купируя варианты боли, меняющиеся в зависимости от погоды и других, главным образом, эмоциональных факторов.

Второй операцией стала замена нейростимулятора пациентке, которая первично была оперирована 6 лет назад в Москве. В связи с этим хочу сказать, что с помощью московских коллег, министерства здравоохранения Украины и благодаря форуму на сайте фирмы-производителя оборудования для нейростимуляции, мы взяли под наблюдение больных, которым системы для стимуляции спинного мозга и глубинных структур головного мозга были имплантированы за пределами Украины в предыдущие годы. Мы наблюдаем таких пациентов, с помощью программатора врача подбираем параметры стимуляции и оцениваем состояние батарей.

- При каких заболеваниях может помочь нейростимуляция?

- Нейростимуляция спинного мозга доказала свою эффективность при болях после травм позвоночника и операций на нем, посттравматических болях верхних и нижних конечностей, других видах невропатической боли (радикулитах без сдавления нервных корешков, диабетической невропатии, постгерпетической невралгии), болях после ампутации конечностей, хронических тазовых болях. Метод также оказался высоко эффективным при болях, которые встречаются при стенокардии и ишемии нижних конечностей. С помощью нейростимуляции можно успешно купировать спастичность конечностей после повреждений спинного мозга и в некоторых случаях улучшить состояние пациентов, находящихся в вегетативном состоянии. Современные имплантируемые системы для нейростимуляции стали частью клинической практики украинских нейрохирургов и дают возможность помочь многим людям, нуждающимся в нашей помощи.

Евгений Сивоконь.